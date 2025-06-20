Monster Hunter Wilds тонет: игроки массово возвращаются в World в Steam

Monster Hunter Wilds продолжает терять игроков: несмотря на статус долгожданного хита, текущее число одновременных пользователей в Steam не превышает 17 тысяч. Для сравнения, в Monster Hunter World за последние сутки пик составил 26 тысяч, несмотря на возраст проекта. При этом исторически у Wilds пиковый онлайн был в четыре раза выше, но тренд на спад очевиден.

Проблемы начинаются с отзывов. За последний месяц лишь 19% рецензий на Wilds оказались положительными. Пользователи жалуются на ужасную оптимизацию, фризы и падение производительности с каждым обновлением. Даже на средних настройках владельцы неплохих систем вроде RTX 3060 Ti и i3-12100F с 16 ГБ ОЗУ получают менее 20 FPS.

Тем временем Monster Hunter World сохраняет более 90% положительных отзывов и стабильно высокую активность. Кажется, фанаты сделали свой выбор — и он не в пользу новинки.