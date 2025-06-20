Monster Hunter Wilds тонет: игроки массово возвращаются в World в Steam

Monster Hunter Wilds продолжает терять игроков: несмотря на статус долгожданного хита, текущее число одновременных пользователей в Steam не превышает 17 тысяч. Для сравнения, в Monster Hunter World за последние сутки пик составил 26 тысяч, несмотря на возраст проекта. При этом исторически у Wilds пиковый онлайн был в четыре раза выше, но тренд на спад очевиден.
Проблемы начинаются с отзывов. За последний месяц лишь 19% рецензий на Wilds оказались положительными. Пользователи жалуются на ужасную оптимизацию, фризы и падение производительности с каждым обновлением. Даже на средних настройках владельцы неплохих систем вроде RTX 3060 Ti и i3-12100F с 16 ГБ ОЗУ получают менее 20 FPS.
Тем временем Monster Hunter World сохраняет более 90% положительных отзывов и стабильно высокую активность. Кажется, фанаты сделали свой выбор — и он не в пользу новинки.
Ну ребята, ну будем объективны, 3060 это уже го*но , и я не говорю это как зажравшийся чел а просто даже моя 3070 не тянет
3060 отличная карточка, просто нужно оптимизировать игры. Почему игры визуально симпатичнее, работают даже на 1060 неплохо, а какой то монстер хантер и на 3080 как кусок гамна?
Согласен с тобой. Куртка со своими сгенерированными фейко-кадрами совсем отбила желание у разработчиков в оптимизацию.
Можно, но в общем-то никому и не нужно. Вполне вариант, что больше и некому.
Затем, что людям влом потратить пять минут своей жизни, чтобы 20 МБ изображение, загружаемое баннером в их онлайн-помойке при заходе в игру, превратить в 1,5 МБ без потери качества. С чего бы им не будет влом сделать что-то более сложное?
Только вы уже купили один миллион копий, так что можете уходить куда, угодно хомячки, банкет вы уже оплатили
>RTX 3060 Ti и i3-12100F
неплохих? компьютер с такой конфигурацией плохо запускает God of War 2018 года. Мыло мыльное.
Ну да, вполне средняя система, а разве нет? Вы не смотрите на новинки то, смотрите на бюджеты людей. По улицам то тоже в основном китайцы и бу немцы катаются за лям с хвостиком и что-то на бугатти никто не ездит массово.
Я вообще не понимаю что люди нашлю в этом неоптимизированном куске кода
Ахахаха ахахаха сук ору я же говорил что эта помойка не доживёт до конца года вот вам 1 результат 2 будет ближе к осени
Не удивительно, что делать в вилдсе в котором контента на 50 часов в отличии от ворлда в которые некоторые мои товарищи наиграли по 3000. Мало того вилдс сломан по всем ключевым пунктам, от сложности до мультиплеера. Так что новые мх брать стоит только после выхода Г ранга так еще со всеми бесплатными обновами, чтобы было как раньше, играешь в готовый продукт со всеми монстрами, а не с обрывками.
В Вилдс нет ни одного монстра 3 тира, естественно и драконов нет так как они все 3, в райзе было так же но там очень быстро их добавили, тут же нам добавили только одного монстра 2 тира - Мизутсуна, бедного Лагиакруса (тоже 2 тир) не могут добавить, весь твитер уже в мемах, все стебут над капком. Зачем нам ребят друконы и другие монстры 3 тира типа Раджанга, Зеленго Брахи и тп красавцев. Тут только один выход, возврат в 4, кросс и ворлд.
p.s. Отзывы только о тех части смешно конечно, главная проблема это отсутствие контента (игра тянет максимум на бета тест), легкость и многое другое не касающееся тех части.
А МАГАЛА - это какой ранг?
2 тир, Это личинка дркона - Шагары Магалы. 3 Тир это все драконы, а так же Монстры Уровня Старшего Дракона: Gold Rathian, Silver Rathalos, Akantor, Rajang, Furious Rajang, Shen Gaoren, Ukanlos, Abyssal Lagiacrus, Deviljho, Savage Deviljho, Lucent Nargacuga, Frenzy Apex Monsters, Gore Magala, Chaotic Gore Magala, Raging Brachydios, Molten Tigrex, Crystalbeard Uragaan, Deadeye Yian Garuga, Dreadking Rathalos, Dreadqueen Rathian, Grimclaw Tigrex, Hellblade Glavenus, Silverwind Nargacuga, Thunderlord Zinogre, Ahtal-Ka, Boltreaver Astalos, Bloodbath Diablos, Elderfrost Gammoth, Soulseer Mizutsune. Тут гор магала хоть и в этом списке но по мощностям она никакая, когда ты прокачиваешься до ее уровня она падает быстро и не составляет угорзы.
Вот Чаос Магала да хороша и уже является 3 тиром.
Мало того, что игра раза в 3 меньше по контенту чем ворлд, так она еще и лагающее и багованное нечто. Чего хотели этим добиться япошки я хз, если пробить дно, то у них получилось. Видимо с 1-о раза (на примере догмы 2) не дошло, что движок от резика, не годится для опен ворлда...
контента практически столько же сколько в ванильном ворлде, там на старте тоже была параша как и в райзе еще хуже. Но тут много вопросов к тому как подано и к отсутствию реальных монстров и да слодности нет от стлова совсем.
Насчет сложности согласен. Архизакаленая электрокурица по сложности была как базовый монстр айсборна да и елденов не хватает
Так и будет.
И чем дальше тем хуже.
неплохие 3060 ахахах
Я кайфанул от игры и ладно. 120ч вроде наиграл. Подожду контента. Ворлд тоже падал до копеешного онлайна, потом воспрял.