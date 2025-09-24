Monster Hunter Wilds: третье контентное обновление выйдет 29 сентября и привнесёт кроссовер с Final Fantasy 14

Capcom подтвердила дату выхода третьего бесплатного обновления для Monster Hunter Wilds — оно появится 29 сентября и предложит игрокам масштабный кроссовер с Final Fantasy 14 Online. В центре внимания — сражение с новым монстром Omega Planetes, способным перемещаться между измерениями. Этот босс перенесёт на охоту уникальные механики из мира Эорзеи, что потребует от игроков особой координации и совместной стратегии в группе.

Кроссовер расширяется введением двух культовых профессий из Final Fantasy XIV. Охотники смогут примерить роль Тёмного рыцаря, облачаясь в доспехи Bale Armor α и активируя умение серии «Душа Тёмного рыцаря». Оно открывает доступ к способности «Самая чёрная ночь», усиливающей защиту и контратаку. Кроме того, будет доступен двуручный меч Shadowbringer с эксклюзивным навыком. Вторая профессия — Пиктомант, способный использовать магические мотивы, такие как Pom Motif, прямо из инвентаря. Оба класса также привнесут новое снаряжение для Palico и Seikret, а также косметические награды: кулон и новые жесты.

Обновление 3 также представит Сверхзакаленную Ну Удра — усилившуюся версию монстра, доступную в формате постоянного событийного квеста. За победу игроки смогут получить редкие материалы и создавать уникальное снаряжение. Дополнительно апдейт предложит новые квесты с материалами 8-го уровня, временное испытание с Серегиосом, а также бесплатный квест против усиленного Ну Удра. Для ценителей косметики Capcom добавит четыре классических жеста как бесплатное DLC, а также пакет «Cosmetic Content Pack 3» с дополнительными платными элементами.

Не обойдётся и без праздничных мероприятий: этой осенью в игре стартует Фестиваль Dreamspell. Главный хаб будет украшен тематическими жуткими декорациями, а игроки смогут пройти особые квесты и получить внутриигровые награды.

Capcom также сообщила, что Обновление 4 выйдет в декабре. Оно добавит легендарного монстра Гогмазиоса, который принесёт с собой новые испытания для игроков эндгейма, а также дополнительный контент для продвинутых охотников.

Monster Hunter Wilds доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC (Steam).