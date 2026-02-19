Monster Hunter Wilds в Steam получает в основном положительные отзывы после патчей, улучшающих производительность

Прошел почти год с момента выхода игры, но, похоже, Monster Hunter Wilds исправила свои самые серьёзные проблемы с оптимизацией на ПК, что подтверждают недавние положительные отзывы пользователей, впервые с момента выхода игры.

Как вы, вероятно, знаете, Steam отображает как общий средний балл отзывов, так и средний балл за последние 30 дней: это особенно полезный показатель для понимания влияния последних обновлений, особенно для игр-сервисов или игр, которые поддерживаются долгое время после релиза.

В случае с Monster Hunter Wilds, впервые с момента запуска, последние отзывы в основном положительные: 72% из более чем 2500 положительных оценок. Эта тенденция начала меняться благодаря двум последним патчам, улучшающим производительность, второй из которых доступен сегодня вместе с новым контентом.

Если посмотреть на график отзывов в Steam, положительная тенденция началась 28 января, в день обновления 1.040.03.00, которое включало ряд оптимизаций для ПК, и продолжалась до февральского обновления, которое принесло дальнейшие улучшения производительности (включая PS5 и Xbox), а также новые события и различные исправления.

Несмотря на это, общий рейтинг остаётся негативным — 50% из почти 190 000 оценок. Изменить эту тенденцию будет сложно, и, действительно, она говорит о том, что столь востребованные сообществом исправления, возможно, появились слишком поздно. Кроме того, игра, похоже, не смогла убедить некоторых пользователей и в других областях, а не только в графике и производительности.