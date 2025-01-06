Monster Hunter Wilds вошла в топ-5 самых продаваемых игр Steam почти за два месяца до релиза

Monster Hunter Wilds, одна из самых ожидаемых игр 2025 года, уже занимает 4-е место среди самых продаваемых игр в Steam, хотя до её выхода остаётся почти два месяца. Эта игра возглавляет список самых желанных проектов на платформе, а её демоверсия вызвала огромный интерес, привлекая около полумиллиона игроков.
Уже сейчас успех Wilds кажется феноменальным. Попадание в топ-5 бестселлеров в Steam за два месяца до релиза — не редкость, но это очень хороший результат. Исключив Steam Deck из рейтинга (так как это не игра), Monster Hunter Wilds уверенно держит позицию среди самых продаваемых игр, демонстрируя силу фандома и ажиотаж вокруг проекта.
Однако есть и сомнения. Основная проблема, поднятая фанатами, связана с производительностью игры. Даже высокопроизводительные системы, такие как RTX 4090, испытывают трудности с запуском демоверсии в 4K при 60 FPS, что вызывает вопросы о качестве оптимизации.
Тем не менее, игра имеет все шансы побить все рекорды после релиза. Предзаказы стартовали ещё в сентябре 2024 года, и такой высокий уровень продаж уже сейчас подчёркивает её потенциал. Если разработчики успеют устранить проблемы с производительностью, Monster Hunter Wilds может стать одним из самых громких событий года в индустрии игр.
Феноменальное стремление прикоснуться к прекрасному! Поматросют да и бросют.
а потом все владельцы мусора ниже 4090 будут делать рефанд))) зачем вообще брать игру, которая заведомо нихрена не оптимизирована, где логика? мне вообще ни одна из прошлых частей не зашли, полная параша внатуре какая-то
Ничего удивительного, отличная игра, кроме того, в 2025 пока толком и релизов нормальных не намечается.
Не вышла но вошла в топ продаж...не ну тут как бы да😐 // Руслан Варнин
По твоей логике ее не покупают до релиза?