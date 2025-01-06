Monster Hunter Wilds вошла в топ-5 самых продаваемых игр Steam почти за два месяца до релиза

Monster Hunter Wilds, одна из самых ожидаемых игр 2025 года, уже занимает 4-е место среди самых продаваемых игр в Steam, хотя до её выхода остаётся почти два месяца. Эта игра возглавляет список самых желанных проектов на платформе, а её демоверсия вызвала огромный интерес, привлекая около полумиллиона игроков.

Уже сейчас успех Wilds кажется феноменальным. Попадание в топ-5 бестселлеров в Steam за два месяца до релиза — не редкость, но это очень хороший результат. Исключив Steam Deck из рейтинга (так как это не игра), Monster Hunter Wilds уверенно держит позицию среди самых продаваемых игр, демонстрируя силу фандома и ажиотаж вокруг проекта.

Однако есть и сомнения. Основная проблема, поднятая фанатами, связана с производительностью игры. Даже высокопроизводительные системы, такие как RTX 4090, испытывают трудности с запуском демоверсии в 4K при 60 FPS, что вызывает вопросы о качестве оптимизации.

Тем не менее, игра имеет все шансы побить все рекорды после релиза. Предзаказы стартовали ещё в сентябре 2024 года, и такой высокий уровень продаж уже сейчас подчёркивает её потенциал. Если разработчики успеют устранить проблемы с производительностью, Monster Hunter Wilds может стать одним из самых громких событий года в индустрии игр.