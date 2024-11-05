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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.6 65 оценок

Monster Hunter Wilds вошла в тройку лидеров чарта продаж Steam за прошлую неделю

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 29 октября по 5 ноября. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные релизы.

Лидером свежего чарта вновь оказалась Call of Duty: Black Ops 6, следом за ней расположилась Dragon Age: The Veilguard, а предзаказы на Monster Hunter Wilds оказались на третьем месте. Видимо бета-версия, несмотря на все проблемы, смогла успешно привлечь новых пользователей, хотя до выхода еще четыре месяца.

Открытая бета Monster Hunter Wilds завершилась и разработчики пообещали сделать игру к релизу еще лучше

Кроме того, в топ-10 вернулась Cyberpunk 2077, которой помогла скидка в 50%, и Sons Of The Forest. А ремастер Red Dead Redemption расположился на шестом месте.

  1. Call of Duty: Black Ops 6;
  2. Dragon Age: The Veilguard;
  3. Monster Hunter Wilds;
  4. Steam Deck;
  5. Cyberpunk 2077;
  6. Red Dead Redemption;
  7. Sons Of The Forest;
  8. EA SPORTS FC 25;
  9. HELLDIVERS 2;
  10. Factorio.
10
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Kenn1y

Учитывая 1-2 позиции, странно, что MH не на первом.

1
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Так игра даже не вышла, а уже в тройке.

2
-zotik-

Любителей геймплея серии не так много)

-4
Олег Дудин

Серия Monster Hunter не сбавляет популярности.

Второе место, конечно, удивляет.

1
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Просто колда обосралась и им очень повезло попасть в окно без крупных игр. Но это очень маленькие продажи по меркам игры такого бюджета.


А если учесть что ноунейм игра вышедшая на день позже имеет темп продаж как у крупной игры, то для крупного издателя это провал учитывая что у этой игры рекламы вообще не видно.

1
Unicorling

После беты не спешу покупать, пусть производительность исправляют

1
Kvizac Haderah

Вот смотрю я на этот список и понимаю, почему индустрия в такое фекальное нечто превратилась. Единственный нормальный пункт - это 4.

-3