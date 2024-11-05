Monster Hunter Wilds вошла в тройку лидеров чарта продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 29 октября по 5 ноября. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные релизы.
Лидером свежего чарта вновь оказалась Call of Duty: Black Ops 6, следом за ней расположилась Dragon Age: The Veilguard, а предзаказы на Monster Hunter Wilds оказались на третьем месте. Видимо бета-версия, несмотря на все проблемы, смогла успешно привлечь новых пользователей, хотя до выхода еще четыре месяца.
Кроме того, в топ-10 вернулась Cyberpunk 2077, которой помогла скидка в 50%, и Sons Of The Forest. А ремастер Red Dead Redemption расположился на шестом месте.
- Call of Duty: Black Ops 6;
- Dragon Age: The Veilguard;
- Monster Hunter Wilds;
- Steam Deck;
- Cyberpunk 2077;
- Red Dead Redemption;
- Sons Of The Forest;
- EA SPORTS FC 25;
- HELLDIVERS 2;
- Factorio.
Учитывая 1-2 позиции, странно, что MH не на первом.
Так игра даже не вышла, а уже в тройке.
Любителей геймплея серии не так много)
Серия Monster Hunter не сбавляет популярности.
Второе место, конечно, удивляет.
Просто колда обосралась и им очень повезло попасть в окно без крупных игр. Но это очень маленькие продажи по меркам игры такого бюджета.
А если учесть что ноунейм игра вышедшая на день позже имеет темп продаж как у крупной игры, то для крупного издателя это провал учитывая что у этой игры рекламы вообще не видно.
После беты не спешу покупать, пусть производительность исправляют
Вот смотрю я на этот список и понимаю, почему индустрия в такое фекальное нечто превратилась. Единственный нормальный пункт - это 4.