Monster Hunter Wilds вошла в тройку лидеров чарта продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 29 октября по 5 ноября. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные релизы.

Лидером свежего чарта вновь оказалась Call of Duty: Black Ops 6, следом за ней расположилась Dragon Age: The Veilguard, а предзаказы на Monster Hunter Wilds оказались на третьем месте. Видимо бета-версия, несмотря на все проблемы, смогла успешно привлечь новых пользователей, хотя до выхода еще четыре месяца.

Кроме того, в топ-10 вернулась Cyberpunk 2077, которой помогла скидка в 50%, и Sons Of The Forest. А ремастер Red Dead Redemption расположился на шестом месте.