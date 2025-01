Monster Hunter Wilds вошла в тройку лидеров чарта продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 7 по 14 января 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Портативный компьютер Valve Steam Deck возглавил чарт продаж, оставив позади игровые хиты. На втором месте расположилась Path of Exile 2, которая продолжает удерживаться в топ-3 уже более месяца. Замыкает тройку предзаказ Monster Hunter Wilds, релиз которой запланирован в конце следующего месяца. Это отличный

результат.

На четвёртом месте расположился предзаказ на Sid Meier's Civilization VII, выходящей в начале февраля. Однако некоторые ожидаемые релизы этого месяца не смогли пробиться в топ-10. Например, Final Fantasy VII Rebirth заняла 13-е место, что является хорошим результатом. С большой долей вероятности, совсем скоро мы увидим эту игру в десятке лидеров. Чего нельзя сказать о Marvel's Spider-Man 2, которая не может войти даже в первую сотню, несмотря на близость релиза. Интересно, что The Last of Us Part II Remastered, выходящая только в апреле, уже занимает 98-е место. Вероятно, убирать игры из продажи в 180 странах было не самым удачным решением со стороны Sony.

Также в десятке оказалась Kingdom Come: Deliverance II, один из самых ожидаемых релизов февраля, завершившая топ-10, но с потенциалом подняться выше в ближайшие недели.

В топ-10 не обошлось и без вечных хитов: Grand Theft Auto V, Helldivers 2, EA Sports FC 25 и Rust продолжают демонстрировать стабильную популярность.