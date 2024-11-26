Monster Hunter Wilds возглавила топ самых желаемых игр в магазине Steam

Игра Monster Hunter Wilds заняла первое место в списке самых ожидаемых проектов в Steam, обогнав несколько других популярных тайтлов. Релиз новинки запланирован на последний день февраля следующего года.

На второй строчке расположился шутер от Valve под названием Deadlock. Третье место занял долгожданный Hollow Knight: Silksong, хотя разработчики всё ещё не раскрыли ни дату релиза, ни даже год выхода.

Monster Hunter Wilds — новая часть знаменитой серии фэнтезийных экшен-RPG от японской компании Capcom. Это не ремейк и не ответвление, а полноценное приключение с масштабом, сравнимым с популярнейшей Monster Hunter: World.