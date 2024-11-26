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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.6 69 оценок

Monster Hunter Wilds возглавила топ самых желаемых игр в магазине Steam

butcher69
Новости

Игра Monster Hunter Wilds заняла первое место в списке самых ожидаемых проектов в Steam, обогнав несколько других популярных тайтлов. Релиз новинки запланирован на последний день февраля следующего года.

На второй строчке расположился шутер от Valve под названием Deadlock. Третье место занял долгожданный Hollow Knight: Silksong, хотя разработчики всё ещё не раскрыли ни дату релиза, ни даже год выхода.

Monster Hunter Wilds — новая часть знаменитой серии фэнтезийных экшен-RPG от японской компании Capcom. Это не ремейк и не ответвление, а полноценное приключение с масштабом, сравнимым с популярнейшей Monster Hunter: World.

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Комментарии: 4
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Ещё одна дрочидья мусорная с билдами и убогим крафтом

0
Grentari

а это не ты ли писал под "Dynasty Warriors: Origins", что она топ?

1
Rensky27

а как же гта6?

0
Rensky27

кстати вроде бутчер засветился на канале IGM в видео про сталкер или мне показалось

0