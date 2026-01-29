ЧАТ ИГРЫ
Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.8 464 оценки

Monster Hunter Wilds возвращает доверие игроков в Steam после крупного патча от Capcom

IKarasik IKarasik

Последний патч для Monster Hunter Wilds наконец изменил ситуацию на ПК. После месяцев жалоб на низкую производительность и нестабильную работу, обновление от Capcom заметно улучшило техническое состояние игры, что сразу отразилось на отзывах в Steam.

Если ранее рейтинг проекта уверенно держался в зоне «в основном отрицательных», то теперь он поднялся до уровня «смешанный». За последний месяц более половины новых отзывов стали положительными — около 57% игроков отмечают, что игра наконец работает так, как должна была с самого релиза.

Пользователи пишут, что производительность стала стабильнее, исчезли критические просадки FPS и часть проблем с загрузками. Многие признают, что обновление вышло слишком поздно, но всё же называют его шагом в правильном направлении и заявляют, что теперь могут рекомендовать Monster Hunter Wilds другим.

Capcom ранее обещала серию технических патчей, и нынешний апдейт стал первым, который действительно ощутимо улучшил игровой опыт. Теперь игроки надеются, что последующие обновления закрепят результат и окончательно вернут доверие к проекту.

vvvjust

Кое-как пофиксили спустя год лол, а игроки хвалят... за что непонятно

sa1958

Чутка да.

jax baron

патчик на 5 фпс - какое доверие накуй?

Kenn1y

Т.е. фиксы пока не удалять?

yrroodd

Ну теперь осталось пофиксить пустой ендгейм и убогий пул монстров... То есть в игру , где отродясь было 90% геймплея,добавить этот самый геймплей,а не катсцены и персонажей с бесполезными разговорами...

FairUlu

Пропатчили доверие.