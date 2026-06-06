Monster Hunter Wilds выйдет на Nintendo Switch 2

Capcom официально подтвердила разработку версии ролевого экшена Monster Hunter Wilds для консоли следующего поколения Nintendo Switch 2. В специальном заявлении издатель уточнил, что производство порта уже запущено, а точная дата выхода и другие технические подробности будут раскрыты позже.

Данный анонс прозвучал вскоре после презентации масштабного расширения Ascension на выставке Summer Game Fest, что подтвердило более ранние утечки от датамайнеров. Подобный шаг выглядит закономерным, учитывая исторически высокую популярность франшизы Monster Hunter на игровых системах Nintendo и активную поддержку новой платформы со стороны японского издателя.

Положительные ожидания от новой версии подкрепляются опытом команды Resident Evil Requiem, который они описали в интервью VGC. По словам разработчиков, спецификации Switch 2 позволяют переносить современные технологичные игры без особых усилий, а сам процесс оптимизации удивил их своей легкостью и стабильностью.