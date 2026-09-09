Monster Hunter Wilds выйдет на Switch 2 в начале декабря - игра получит кроссплей и все бесплатные обновления

Capcom объявила дату выхода версии Monster Hunter Wilds для Nintendo Switch 2. Игра появится на консоли 4 декабря, а оформить предзаказ в Nintendo eShop можно будет с 19 октября.

Версия для Switch 2 получит беспроводную локальную игру и кроссплатформенный мультиплеер. Кроме того, владельцы консоли смогут бесплатно получить все обновления игры, выпущенные для других платформ.

Monster Hunter Wilds впервые вышла 28 февраля 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam. На Switch 2 игрокам предстоит отправиться в Запретные земли и сразиться с обитающими там монстрами.

Capcom также подтвердила дальнейшие планы для версии на Nintendo Switch 2. После выхода консоли в 2027 году на платформе появится масштабное дополнение Monster Hunter Wilds: Ascendance, которое добавит в игру контент Master Rank.

Таким образом, Switch 2-версия получит не только полноценную основную игру, но и поддержку будущего крупного дополнения, что позволит владельцам консоли продолжить охоту вместе с игроками на других платформах.