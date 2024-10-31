На Xbox и в Steam стала доступна предзагрузка открытой бета-версии Monster Hunter Wilds

На Xbox и в Steam уже можно предзагрузить открытую бета-версию Monster Hunter Wilds, которая стартует с 1 по 4 ноября. Размер предзагрузки на Xbox Series S составляет 15 ГБ, в Steam — 22 ГБ. Несмотря на недоступные пока серверы, пиковый онлайн в Steam уже превысил 18 тысяч игроков, что свидетельствует о большом интересе к новинке.

Бета-версия предложит пользователям редактор персонажей, чьи настройки можно будет перенести в полную игру, а также позволит начать охоту на двух монстров в кооперативном режиме. Участники получат эксклюзивные бонусы: кулон и набор предметов.

Полноценный релиз Monster Hunter Wilds ожидается 28 февраля 2025 года на PS5, Xbox Series и PC.