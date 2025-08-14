ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8 423 оценки

Недавний патч для Monster Hunter Wilds принес с собой не только приятные улучшения, но и вылеты на консолях и ПК

Gutsz Gutsz

Monster Hunter Wilds, несмотря на успешный релиз в начале этого года, страдает от крайне неприятных технических проблем. Разработчики из Capcom вот уже полгода пытаются побороть плохую оптимизацию на ПК и пока безуспешно, а последнее обновление так и вовсе добавило новые проблемы, затронув на этот раз даже консоли.

Свежее обновление для Monster Hunter Wilds привнесло новый эндгейм-контент и улучшения баланса

Речь идет о свежем обновлении до версии 1.021, которое должено было улучшить игру, но вместо этого принесло с собой критический баг. Вскоре после его выхода игроки на всех платформах — ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S — начали массово жаловаться на вылеты из игры в случайные моменты.

Студия Capcom оперативно отреагировала на сообщения и официально признала наличие проблемы. По их словам, ошибка возникает «при определенных условиях, когда игрок теряет сознание и возвращается в лагерь во время быстрого перемещения или выполнения задания». Разработчики уже работают над хотфиксом (версии 1.021.01.00) и пообещали выпустить его в ближайшее время.

Этот инцидент стал очередным ударом по репутации игры, которая с самого релиза страдает от серьезных проблем с производительностью на ПК. Из-за этого у Monster Hunter Wilds до сих пор «смешанный» рейтинг в Steam, а последняя волна негативных отзывов после неудачного патча и вовсе опустила недавние обзоры до «в основном отрицательных».

Пока сообщество ждет обещанного исправления на ПК, очевидно, что самыми стабильными для игры остаются версии на консолях. Хотя этот патч наглядно показал, что даже там могут появиться раздражительные баги.

11
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Петюша Петюшенька

Пздц, неужели крупная компания не способна нормально оптимизировать проект🤦‍♂️

3
Rey4rtRO

А зачем? Хомячки и так деньги несут.

3
нитгитлистер

потому что "срооочно!". это проклятое слово явно было использовано всевозможными околоначальниками когда они патчи патчили. нех специаланалистов подгонять было они б может и сделали нормально без косяков

3
rei_nyasha

зачем они движок меняли с того что в прошлой части был

Egik81
По их словам, ошибка возникает «при определенных условиях, когда игрок теряет сознание и возвращается в лагерь во время быстрого перемещения или выполнения задания». Разработчики уже работают над хотфиксом (версии 1.021.01.00) и пообещали выпустить его в ближайшее время.

Отсутствия полноценного стресс-тестирования после серьёзных изменений вот результат. Ваяют экстренно хотьфикс. И остаётся вопрос, а он сам не поломает ничего случаем.