Недавний патч для Monster Hunter Wilds принес с собой не только приятные улучшения, но и вылеты на консолях и ПК

Monster Hunter Wilds, несмотря на успешный релиз в начале этого года, страдает от крайне неприятных технических проблем. Разработчики из Capcom вот уже полгода пытаются побороть плохую оптимизацию на ПК и пока безуспешно, а последнее обновление так и вовсе добавило новые проблемы, затронув на этот раз даже консоли.

Речь идет о свежем обновлении до версии 1.021, которое должено было улучшить игру, но вместо этого принесло с собой критический баг. Вскоре после его выхода игроки на всех платформах — ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S — начали массово жаловаться на вылеты из игры в случайные моменты.

Студия Capcom оперативно отреагировала на сообщения и официально признала наличие проблемы. По их словам, ошибка возникает «при определенных условиях, когда игрок теряет сознание и возвращается в лагерь во время быстрого перемещения или выполнения задания». Разработчики уже работают над хотфиксом (версии 1.021.01.00) и пообещали выпустить его в ближайшее время.

Этот инцидент стал очередным ударом по репутации игры, которая с самого релиза страдает от серьезных проблем с производительностью на ПК. Из-за этого у Monster Hunter Wilds до сих пор «смешанный» рейтинг в Steam, а последняя волна негативных отзывов после неудачного патча и вовсе опустила недавние обзоры до «в основном отрицательных».

Пока сообщество ждет обещанного исправления на ПК, очевидно, что самыми стабильными для игры остаются версии на консолях. Хотя этот патч наглядно показал, что даже там могут появиться раздражительные баги.