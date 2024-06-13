Некоторые виды оружия в Monster Hunter Wilds претерпят кардинальные изменения

С выходом новых превью и интервью с разработчиками Monster Hunter Wilds, долгожданной новой главы серии от Capcom, стало известно, что некоторые виды оружия претерпят кардинальные изменения.

Канаме Фудзиока, исполнительный директор и арт-директор Wilds, в интервью IGN Nordic рассказал, что охотники заметят значительные изменения в тяжёлом арбалете, лёгком арбалете и охотничьем роге.

На вопрос о серьёзных изменениях оружия в Wilds, Фудзиока ответил: "Да, если отвечать коротко, то речь идёт о двух видах огнестрельного оружия: лёгкий арбалет и тяжёлый арбалет получили самые значительные изменения в экшене, как и охотничий рог. Охотничий рог вернулся к динамике World, но также были внесены другие изменения. Надеемся, вам не терпится их опробовать".

Фудзиока не предоставил дополнительных подробностей, но многие пользователи считают, что арбалеты — это оружие, с которым легче всего охотится в серии из-за их огневой мощи и вторичных эффектов от снарядов. Возможно, разработчики внесут изменения, чтобы сделать их менее доминирующими в мета.

Охотничий рог уже подвергся переработке в Monster Hunter World и Rise, став быстрее и менее позиционным, с упрощением управления апгрейдами мелодий. Фудзиока говорит о возвращении к динамике World, что может быть оправдано, учитывая, что темп действия Wilds кажется медленнее, чем в Rise.

Эти изменения призваны освежить игровой процесс и предоставить охотникам новые возможности и стратегии в битвах с монстрами. Фанатам остаётся только ждать выхода игры, чтобы оценить нововведения на практике.