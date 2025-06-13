Несмотря на рекордные продажи, Monster Hunter Wilds продолжает получать много критики в Steam

Monster Hunter Wilds, которая недавно достигла результата в более чем 10 миллионов проданных копий, по-прежнему подвергается жесткой критике со стороны пользователей Steam, где средняя оценка — вместо того, чтобы расти после последующих обновлений, — скорее падает.

В последних обзорах Monster Hunter Wilds получает «в основном отрицательные» отзывы. Только 25% из более чем 6500 обзоров пользователей Steam заканчиваются рекомендацией. В целом, это дает «смешанные» отзывы об игре Capcom (в среднем 61%).

Проблема многих игроков заключается в недавних патчах, которые вместо повышения производительности Monster Hunter Wilds, на самом деле снизили ее на некоторых конфигурациях ПК. Есть люди в Steam, которые пишут в своих обзорах, что частота кадров упала в событии Акума примерно с 60 кадров в секунду до 15 кадров в секунду.

Reddit также критикует все еще плохую оптимизацию Monster Hunter Wilds. Хотя Capcom предприняла некоторые шаги по оптимизации использования видеопамяти, проблема по-прежнему заключается, помимо прочего, в чрезмерной нагрузке на ЦП.