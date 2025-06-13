Несмотря на рекордные продажи, Monster Hunter Wilds продолжает получать много критики в Steam

Monster Hunter Wilds, которая недавно достигла результата в более чем 10 миллионов проданных копий, по-прежнему подвергается жесткой критике со стороны пользователей Steam, где средняя оценка — вместо того, чтобы расти после последующих обновлений, — скорее падает.
В последних обзорах Monster Hunter Wilds получает «в основном отрицательные» отзывы. Только 25% из более чем 6500 обзоров пользователей Steam заканчиваются рекомендацией. В целом, это дает «смешанные» отзывы об игре Capcom (в среднем 61%).
Проблема многих игроков заключается в недавних патчах, которые вместо повышения производительности Monster Hunter Wilds, на самом деле снизили ее на некоторых конфигурациях ПК. Есть люди в Steam, которые пишут в своих обзорах, что частота кадров упала в событии Акума примерно с 60 кадров в секунду до 15 кадров в секунду.
Reddit также критикует все еще плохую оптимизацию Monster Hunter Wilds. Хотя Capcom предприняла некоторые шаги по оптимизации использования видеопамяти, проблема по-прежнему заключается, помимо прочего, в чрезмерной нагрузке на ЦП.
Ну а как же вы хотели, чем дальше тем хуже
Так за что хвалить? худшая в серии по всем фронтам.
Тех часть это лишь 10% проблемы, игра стала казуальная с хардкорной и с контентом проблемы и с подачей сюжета, так как он мешает исследовать локации и с эндгеймом так как он сломан и подается раньше времени, нет фарма так как к концу сюжета топ сет собран, а не после и тд и тд.
Так с самого начала было ясно что она станет более легкой по сравнению с тем же rise, весь хардкор будет в патчах и длс. Сюжет, мешает,чему он мешает?) Подача и продолжительность сюжета ровно такая же как в rise (если даже не меньше). В rise я так же к концу сюжета имел топ лут. Бугурт на сдожность игр с ровного места) Единственный минус игры это тех часть и только на пк, на консолях все хорошо работает.
Хоть кто то понимает что эндгейм добавят в длс а сейчас вся игра скорее обучение.
Жду аддон уровня айсборна)