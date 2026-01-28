ЧАТ ИГРЫ
Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.8 464 оценки

Несмотря на сомнения, новый патч для Monster Hunter Wilds на ПК действительное улучшает производительность

monk70 monk70

Сегодня Capcom выпустила новый патч для Monster Hunter Wilds. Вопреки всем ожиданиям, он значительно улучшил производительность на различных конфигурациях ПК и даже на Steam Deck.

Судя по онлайн-отчетам, похоже, компания сдержала своё общение. «Игра больше не тормозит на самых высоких настройках текстур, очень хорошо», — сообщил пользователь moqz на форуме ResetERA. Хотя, по его словам, на RTX 4070 Ti при разрешении 4K и NVIDIA DLSS в режиме производительности частота кадров всё ещё падает ниже 60 FPS в некоторых областях, в целом игра кажется более стабильной.

«Значительное улучшение. У меня 4070 Ti Super, и сейчас я играю со всеми настройками на максимуме (включая пакет текстур высокого разрешения), DLAA и 2X Frame Generation. 100-120 FPS. Качество изображения тоже стало чётче», — сказал другой пользователь ResetERA, jrx8080, который запускает игру на RTX 4070 Ti с максимальными настройками, DLAA и 2X Frame Generation, достигая 100-120 FPS, хотя пользователь не уточнил, при каком разрешении.

Первые сравнительные видеоролики, опубликованные на YouTube каналами Video Game Performance, Pandapa и WreckitRai, дают более чёткое представление о том, что делает патч. Хотя средняя частота кадров ненамного выше, чем в предыдущей версии игры, время отрисовки кадров стало намного стабильнее, что способствует общему улучшению плавности игрового процесса.

Новый патч для Monster Hunter Wilds также значительно улучшил производительность на Steam Deck. В новом видео от Deck Wizard показана игра, работающая на системе Valve с патчем, демонстрирующая относительно стабильные 30 FPS на низких настройках, что, наконец, делает игру более-менее играбельной.

Поскольку в следующем месяце, 18 февраля, ожидаются дальнейшие улучшения производительности, ситуация определённо улучшается для тех, кто хочет играть на ходу и не хочет ждать порта для Nintendo Switch 2, разработка которого практически подтверждена.

jax baron

разница дай бог 5 фпс

Night Strider

главное чтобы микрофризы убрали

sa1958

Немного лучше стало.

yrroodd

Целый год не могли разобраться с постоянной проверкой на длц , и хрен их знает,сколько еще ненужного мусорного кода тормозит игру...