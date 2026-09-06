Новые приёмы для молота и лука: Capcom продолжает знакомить с оружием в Monster Hunter Wilds: Ascendance

Capcom продолжает радовать фанатов Monster Hunter серией ежедневных трейлеров, посвящённых оружию в грядущей Monster Hunter Wilds: Ascendance. На этот раз разработчики показали, как наруч Boost Bracer расширяет возможности молота и лёгкого арбалета.

Обладатели молота получают значительно большую подвижность. Теперь можно совершить внезапный рывок к врагу (например, к Стражу Фульгуру Анджанату), чтобы нанести сокрушительный удар по голове, или выполнить фирменный вращающийся удар в полёте. Даже стандартная наземная комбинация обогащается небольшим сальто вперёд в стиле двуручного меча, что заметно увеличивает урон.

Лёгкий арбалет, идеальный для стиля «беги и стреляй», получает ещё более впечатляющие улучшения. После опустошения магазина активируется специальная способность, позволяющая автоматически уклоняться и даже компенсировать атаку, обрушивая на падающего противника шквал снарядов. Обычная стрельба также заимствует элементы у лука — теперь можно менять позицию после каждого выстрела, сохраняя давление на монстра.

С такой мощью, которую даёт Boost Bracer, возникает вопрос: какие опасности поджидают охотников? Разработчики уже подтвердили появление стайного монстра Аракета, нового Древнего Дракона Гундораджу, а также возвращение легендарных врагов: Кушала Даоры, Кхезу, Лао Шань Луна и Стража Ратиан.

Релиз Monster Hunter Wilds: Ascendance запланирован на 2027 год для Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch 2. Полноценный геймплей покажут в рамках рубрики Capcom Spotlight уже на следующей неделе.