Новые трейлеры Monster Hunter Wilds демонстрируют базовые механики и многое другое

В конце этого месяца Capcom представит на Gamescom новые материалы по Monster Hunter Wilds. Чтобы подготовить посетителей к этому событию, компания начала выпускать трейлеры, рассказывающие о различных механиках и новых дополнениях.

Режим Focus Mode - это, пожалуй, самое большое дополнение, позволяющее игрокам вручную наводить прицел для ударов. Режим Focus Mode также выделяет новые раны на монстрах — попадание в них наносит дополнительный урон.

Игроки также могут наносить Focus Strikes, которые наносят больше урона по ранам. Что касается других новых возможностей, то Seikret служит ездовым животным, которое также может автоматически вести вас к цели квеста. Hook Slinger может метать снаряды в монстров, чтобы оглушить или ослепить их, а также быстро захватывать предметы в окружении и срывать нависающие скалы.

Также в игре появится новая функция смены оружия - она позволит игрокам брать с собой на охоту второе оружие и переключаться на него на Seikret, не возвращаясь на базу.

Monster Hunter Wilds выйдет в 2025 году для Xbox Series X/S, PS5 и PC.