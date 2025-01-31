Новый рекламный ролик Monster Hunter Wilds приглашает вас поохотиться в компании

Capcom и PlayStation представили рекламный трейлер Monster Hunter Wilds, напоминая, что релиз игры состоится уже 28 февраля на PS5, Xbox Series X|S и PC. Видео не показывает новых монстров или окружений, но передает дух охоты: в ролике сочетаются знакомые геймплейные моменты и сцены живого действия, подчеркивающие атмосферу серии.

В трейлере акцент сделан на ключевых элементах франшизы: кооперативные битвы с грозными существами, забавные компаньоны, готовка пищи и групповые танцы с жестами. Это приглашение для всех охотников собраться и отправиться в новое приключение.

Самые важные новости о Monster Hunter Wilds прозвучат уже на следующей неделе после Capcom Spotlight. Разработчики проведут Monster Hunter Wilds Showcase — 20-минутное мероприятие, где геймдиректор Юя Токуда представит новые подробности и дополнительные детали геймплея. Также можно ожидать свежий трейлер с невиданными ранее кадрами.

Недавно Capcom уже поделилась двумя новыми роликами геймплея, один из которых демонстрирует напряженный бой с ужасающим На Удрой. Скоро станет известно еще больше деталей о мире Monster Hunter Wilds и его опасных обитателях.