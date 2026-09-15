Новый трейлер Monster Hunter Wilds: Ascendance показывает, как наруч усиливает топор-трансформер

Наруч Boost Bracer остаётся центральным элементом рекламной кампании Monster Hunter Wilds: Ascendance. Разработчики уже показали, как он улучшает парные клинки и копьё-пушку, делая их идеальными для агрессивного стиля игры. Теперь настала очередь топора-трансформера (Switch Axe) — оружия, которое и без того считается одним из самых мощных в серии.

С Boost Bracer каждая атака топора-трансформера получает дополнительные удары, что позволяет значительно быстрее истощать здоровье монстров. В умелых руках это оружие способно «сотрясти мозг» даже новому Древнему Дракону Гундорадже, которого разработчики дразнили в предыдущих трейлерах.

Топор-трансформер традиционно сочетает в себе скорость и мощь: в режиме топора он наносит быстрые рубящие удары, а в режиме меча — тяжёлые разряды энергии. С Boost Bracer этот арсенал становится ещё более смертоносным, позволяя охотникам доминировать в ближнем бою.

Точная дата релиза Monster Hunter Wilds: Ascendance пока не объявлена — игра выйдет в 2027 году на Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch 2. Ожидается, что новые подробности появятся в ближайшие месяцы, включая демонстрации других видов оружия с Boost Bracer.