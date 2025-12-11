Обновление 4 для Monster Hunter Wilds добавит Старшего Дракона, сверх-закаленного Джин Дахаад и многое другое

После задержки из-за предупреждения о цунами в Японии, недавно прошло шоу Monster Hunter Showcase, в котором было показано все, что игроки могут ожидать от франшизы. Первым делом — Monster Hunter Wilds, следующее обновление для которого выйдет 16 декабря и добавит Гогмазиоса, первого Старшего Дракона в игре. И он огромный.

Помимо того, что он топает ногами, он может выпускать мощный лазерный луч, чтобы разрывать все вокруг. В какой-то момент Гогмазиос даже взмывает в небо, стреляя лазером, а затем снова пикирует вниз (что требует укрытия). Это, безусловно, кинематографично, но его добавление означает не только новый набор брони — игроки также смогут создавать новое оружие Gogma Artian.

Среди других примечательных функций — «Трансцендентность брони» для дальнейших улучшений, больше дополнительных продвинутых квестов и «Фестиваль согласия: Люменгимн» с 19 декабря по 14 января 2026 года. 24 декабря, как раз к Рождеству, появится «ССверх-закаленный Джин Дахад».

В обновлении авторы так же пообещали улучшить оптимизацию путем снижения нагрузки на ЦП и видеокарту. Патчи с улучшением оптимизации будут выпускаться постепенно: в декабре, январе и феврале

Что касается будущего, Capcom добавит Arch-Tempered Arkveld в обновлении 1.041 18 февраля 2026 года. Появятся новые продвинутые квесты и даже специальное сотрудничество с Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.