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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8 404 оценки

Обновление Monster Hunter Wilds принесло долгожданные оптимизации и улучшения для ПК

monk70 monk70

Capcom выпустила второе крупное обновление для Monster Hunter Wilds 2, которое должно послужить началом столь необходимых улучшений производительности RPG на ПК. Capcom использует патч для исправления нескольких проблем с использованием VRAM, что должно уменьшить количество сбоев и проблем с оптимизацией в Steam.

Игроки жаловались на производительность Wilds на ПК с момента запуска, но сейчас это достигло точки кипения. Многие сообщают, что низкая частота кадров, отсутствие оптимизации и постоянные сбои делают игру практически неиграбельной.

Свежее обновление поддерживает современные технологии масштабирования изображения, DLSS 4 и FSR 4, а также совместимость с многокадровой генерацией на видеокартах серии RTX 50. В игре будут отдельные настройки масштабирования и генерации кадров, что позволит игрокам настраивать их независимо, так что, например, пользователи с графическими процессорами NVIDIA могут комбинировать DLSS для масштабирования изображения с FSR для генерации кадров, предлагая большую гибкость в настройке производительности

Команда заявляет, что они также оптимизировали использование видеопамяти во время потоковой передачи текстур, что поможет снизить общее потребление VRAM. Кроме того, обновление исправляет ошибку, из-за которой настройка Distant Shadow Quality отображала некорректное использование VRAM, и еще одну проблему, из-за которой предполагаемое использование VRAM в настройках дисплея и графики было значительно ниже фактического использования.

Теперь игра будет показывать предупреждение при запуске, если графические драйверы игрока устарели, операционная система не поддерживается или включён режим совместимости.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
gliga142

сколько фпс дало ? есть сравнения ?

2
vegas99

Добавили всеми любимую компиляцию шейдеров перед запуском. Ну это победа, ради этого стоило ждать полгода 🤣

ShowyAlberic

Не жди, получай компиляцию шейдеров во время игры=)

1
jax baron

вообще то и было.