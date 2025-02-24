Одна из лучших в серии, но есть проблемы: критики выставили свои оценки Monster Hunter Wilds

За четыре дня до релиза в сети появились оценки приключенческого экшена Monster Hunter Wilds от зарубежных игровых журналистов. Новый проект Capcom получает преимущественно положительные отзывы прессы.

На момент написания статьи средняя оценка Monster Hunter Wilds составляет 89 баллов на Metacritic и 89 баллов на OpenCritic. Обозреватели отмечают, что Monster Hunter Wilds улучшила практически все аспекты World. Критики отмечают, что игра значительно улучшила практически все аспекты Monster Hunter World. В обзорах особенно хвалят масштабные сражения с огромными существами и удобный интерфейс.

Однако некоторые рецензенты выразили недовольство, главным образом касающееся технической стороны проекта. Автор издания Glitched, поставивший игре 7 из 10, оказался особенно критичен, назвав Monster Hunter Wilds «безжизненным и менее привлекательным продолжением, которое выглядит сырым и недоработанным» и уступает Monster Hunter World во многих аспектах. По его словам, на прохождение сюжетной линии у него ушло около 15 часов, а режим High Rank оказался разочаровывающим: сражения с несложными противниками и невыразительная система экипировки не смогли удержать его интерес дольше 30 часов, после чего он удалил игру.

Но, все же, игра имеет много положительных оценок от людей, которые провели в игре более 100 часов.

В итоге в таком состоянии Monster Hunter Wilds сложно рекомендовать. Ей нужно больше контента, больше работы и немного полировки. Она стоит в тени блестящей Monster Hunter World как безжизненное, более уродливое продолжение, которое кажется поспешным и незавершенным. В то время как общий геймплей кажется отличным, игру часто утомляют не вдохновляющие регионы и слабый состав монстров. Да, в этот раз в игре есть специальная сюжетная кампания, но о ней можно забыть.

Monster Hunter Wilds продолжает сглаживать более грубые углы серии, делая некоторые бои очень веселыми, но при этом лишенными настоящего вызова.

Monster Hunter Wilds - самая доступная игра во франшизе на сегодняшний день, что означает огромные улучшения наряду с сомнительными решениями.

После 100 часов игры и достижения 110 ранга охотника я могу с уверенностью сказать, что Monster Hunter Wilds - это более совершенная игра, чем World and Rise. В значительной степени сосредоточившись на оптимизации и повышении доступности общего опыта, но при этом не отменяя основных принципов, которые полюбились охотникам-ветеранам, Monster Hunter Wilds - это игра, которую должен пройти каждый.

Monster Hunter Wilds выйдет 28 февраля 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.