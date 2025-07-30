Оригинальный саундтрек Monster Hunter Wilds уже доступен на Spotify и Apple Music

Издательство Capcom выложило для потокового воспроизведения и цифровой покупки полную версию оригинального саундтрека Monster Hunter Wilds, состоящую из более чем семи часов музыки на семи дисках.

Саундтрек к игре Monster Hunter Wilds, состоящий из 126 треков, можно найти на таких популярных музыкальных стриминговых сервисах, как Apple Music или Spotify. Купить цифровую версию саундтрека можно в Steam. На физических носителях саундтрек доступен для покупки в таких магазинах, как Amazon Japan

Monster Hunter Wilds доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam).