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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8 416 оценок

Оригинальный саундтрек Monster Hunter Wilds уже доступен на Spotify и Apple Music

Gruz_ Gruz_

Издательство Capcom выложило для потокового воспроизведения и цифровой покупки полную версию оригинального саундтрека Monster Hunter Wilds, состоящую из более чем семи часов музыки на семи дисках.

Саундтрек к игре Monster Hunter Wilds, состоящий из 126 треков, можно найти на таких популярных музыкальных стриминговых сервисах, как Apple Music или Spotify. Купить цифровую версию саундтрека можно в Steam. На физических носителях саундтрек доступен для покупки в таких магазинах, как Amazon Japan

Monster Hunter Wilds доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam).

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Xx_Diamond_xX

Yeeeah! Инвестиции в новый патч завезли!

2
yrroodd

Как-то не припомню ни 1 оста , который бы зацепился... Зо Шия вроде норм была и всё.
У них недавно голосовалка за музыку была и Алатреон даже в топ 10 не попал - это конец расы людской...

1
jax baron

"Как-то не припомню ни 1 оста" - А в mh wilds есть ост - я вообще слышу звуки пердежа постоянно, у них даже храп монстра с застоем играет

Рикочико

Но не в РФ.

1
jax baron

Оригинал https://www.youtube.com/watch?v=2DEShLyd_4E