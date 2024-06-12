Ощущение более живого мира, никаких загрузочных экранов - первые впечатления о Monster Hunter Wilds крайне положительны

О новой части серии Monster Hunter мы пока знаем не так много, ведь Wilds получила лишь несколько коротких трейлеров. Однако некоторые отраслевые редакторы посетили закрытую демонстрацию игры в рамках Summer Game Fest 2024. Capcom пока не планирует публично обнародовать геймплей, но впечатления, описанные участниками, дают представление о том, какой будет игра.

Прежде всего, журналисты отмечают, что в грядущей RPG можно практически почувствовать, что мир, полный монстров, живой. Этому есть несколько причин:

цикл дня и ночи, от которого зависит поведение существ;

меняющаяся погода, влияющая на все окружение и на то, какие монстры появятся в том или ином месте - например, песчаная буря затруднит передвижение, а гроза может напугать некоторых травоядных и усилить силы некоторых хищников;

более развитая механика "войн за территорию", то есть зрелищных поединков за территорию между различными зверями - их можно будет использовать в своих интересах в еще большей степени, чем в World;

новая система создания лагерей в дикой местности (где угодно), которые являются точками быстрого перемещения, чтобы не возвращаться каждый раз в деревню, например, для пополнения припасов.

С последним пунктом связано полное отсутствие в игре загрузочных экранов. В результате все локации в Wilds образуют единое целое, а их прохождение должно быть плавным и приятным. В общем и целом, похоже, что новая часть известной серии Capcom может стать достойным преемником отличной World, а заодно и еще одним хорошим продуктом в портфолио компании, для которой последние несколько лет были особенно плодотворными (помимо прочего, большинство новых игр серии Resident Evil были приняты очень тепло).



Точная дата выхода Monster Hunter: Wilds пока неизвестна. Ожидается, что игра выйдет в 2025 году для PS5 и XSX/S и ПК.