Открытая бета Monster Hunter Wilds стала доступна для подписчиков PS Plus - игра полностью на русском языке

Monster Hunter Wilds выйдет 28 февраля 2025 года для Xbox Series X/S, PS5 и PC. Уже сейчас подписчики PlayStation Plus могут участвовать в бета-тестировании, которое завершится 30 октября. Все игроки на консолях и ПК смогут присоединиться к открытому тесту с 31 октября по 3 ноября; предварительная загрузка станет доступна 30 октября.

Бета-версия включает редактор персонажей, где можно создать своего Охотника и Палико. Игроки смогут принять участие в сюжетном испытании и сразиться с Чатакаброй или отправиться на Ветреные равнины для боя с Дошагумой. Несмотря на то, что прогресс не перенесется в финальную игру, созданные персонажи будут доступны на старте.

Игра включает кроссплатформенный режим, позволяя игрокам объединяться независимо от платформы. Кроме того, уже известно, что проект получил полную русскоязычную локализацию. Monster Hunter Wilds станет первой частью серии, где главный герой и Палико будут озвучены, и благодаря работе Capcom мы сможем услышать их голоса на русском языке.