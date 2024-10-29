Открытая бета Monster Hunter Wilds стала доступна для подписчиков PS Plus - игра полностью на русском языке

Monster Hunter Wilds выйдет 28 февраля 2025 года для Xbox Series X/S, PS5 и PC. Уже сейчас подписчики PlayStation Plus могут участвовать в бета-тестировании, которое завершится 30 октября. Все игроки на консолях и ПК смогут присоединиться к открытому тесту с 31 октября по 3 ноября; предварительная загрузка станет доступна 30 октября.
Бета-версия включает редактор персонажей, где можно создать своего Охотника и Палико. Игроки смогут принять участие в сюжетном испытании и сразиться с Чатакаброй или отправиться на Ветреные равнины для боя с Дошагумой. Несмотря на то, что прогресс не перенесется в финальную игру, созданные персонажи будут доступны на старте.
Игра включает кроссплатформенный режим, позволяя игрокам объединяться независимо от платформы. Кроме того, уже известно, что проект получил полную русскоязычную локализацию. Monster Hunter Wilds станет первой частью серии, где главный герой и Палико будут озвучены, и благодаря работе Capcom мы сможем услышать их голоса на русском языке.
Создал перса с котиком. И дошел где лагерь разбили. Все разговаривают(гг и его кот) так не привычно)
Когда русская речь на выходе игры это очень приятно. Уже за это хочется заплатить. Имхо конечно.
сочувствюу, щас бы за ммо-подобную фритуплей помойку платить...
Щас бы высрать херню бы да? Для фритуплея она дорогая, и это не ммо, а кооп да и твое мнение помойка
Дорогая - это да, но выглядит как ммо-подобнуая фритуплей помойка. Играй на здоровье в этот кооп высер для бездельников... И друзей позови. Я вам не запрещаю. Мне лично хватила часа, как и в предыдущих частях. Я же лучше проведу время с настоящей пользой для себя.
Поиграл часик в бету. Такой же высер как и все предыдущие части. Какой же наиуныйлиший геймплей для бездельников, (побил жабу – побегай за ней, ещё раз побил жабу – ещё раз побегай, и так до бесконечности. Почему эта бездарность не фри-ту-плей вышла... самое обидное что такие высеры переводят на русский с озвучкой, когда по настоящему годные игры даже субтитры не всегда получаю.... Ах да, ещё и графика на пс5, будто на 1050ti играешь...
С тобой многие фанаты серии поспорили бы)) Просто игра не для всех, если не нравится, так и не играй!
Я знаю что фанаты есть у этой какахи, как и у любой ммо-дрочильни гриндилки, и тратить на это свое время я конечно же не буду, потому что не бездельник.
Ру озвучка, и "ой изините", зачем и накой тогда.
ну вот как бы да... прям загадочно. вот вам ру. но продавать не будем ). ну на КЗ стиме купить таки можно, да.
Ну хз, лично у меня такой проблемы давно нет, с этим "ой, извините". Так что, для многих игроков это очень даже актуально, наличие озвучки. Если ты не хочешь менять регион, это лично твоя проблема, а не общая.