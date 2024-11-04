Открытая бета Monster Hunter Wilds завершилась и разработчики пообещали сделать игру к релизу еще лучше

Открытая бета-версия предстоящего ролевого экшена Monster Hunter Wilds с открытым миром и кооперативными элементами завершилась. Компания Capcom официально объявила о завершении тестирования и поблагодарила всех игроков, присоединившихся к этому событию. У разработчиков ещё остаётся несколько месяцев на доработку проекта, и они пообещали уделить это время устранению багов, а также оптимизации и исправлению технических ошибок.

Баг с низкополигональными моделями в игре

Capcom также отметили, что это было одно из крупнейших ранних тестирований их проектов. Только в одном цифровом магазине Steam в бету Monster Hunter Wilds сыграло более 463 тысяч пользователей. Вместе с геймерами на PlayStation и Xbox эта цифра может быть ещё больше. Однако пока разработчики не спешат делиться подробной статистикой беты, лишь призывая игроков оставлять отзывы через специальную форму.

Кроме того, разработчики заверили, что самый популярный баг беты — низкополигональные модели персонажей — уже давно исправлен. Эта досадная ошибка случайно попала в билд игры для беты из-за значительного отставания от актуальной версии игры. По заявлениям разработчиков, баг был устранён, и сейчас основное внимание уделяется оптимизации и улучшению сетевого отклика.

Полная версия Monster Hunter Wilds выйдет уже 28 февраля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.