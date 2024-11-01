Открытая бета-версия Monster Hunter Wilds испытывает трудности с запуском в родном разрешении 1080p на RTX 4070

Monster Hunter Wilds обещает стать чрезвычайно требовательной игрой на ПК, поскольку даже современные видеокарты среднего класса с трудом справляются с запуском игры в самом распространенном разрешении.
Как подчеркивается в новом видео, опубликованном MxBenchmarkPC, открытая бета-версия игры, которая наконец-то доступна на всех платформах, с трудом работает на 60 FPS при нативном разрешении 1080p на графическом процессоре RTX 4070 при самых высоких настройках, часто опускаясь до диапазона 50-40 с на поле. С NVIDIA DLSS и генерацией кадров дела, очевидно, обстоят намного лучше, поскольку открытая бета работает на скорости выше 60 FPS как при разрешении 1440p, так и при разрешении 1080p.
Хотя до релиза еще есть время, и в финальной версии все может измениться, несколько тревожно видеть, как открытая бета-версия Monster Hunter Wilds с трудом работает на 60 FPS при нативном разрешении 1080p на среднем графическом процессоре, хотя это было ожидаемо, учитывая системные требования и рекомендуемую генерацию кадров для достижения 60 FPS. Будем надеяться, что японский разработчик использует следующие несколько месяцев, чтобы улучшить ситуацию и сделать работу лучше на более широком диапазоне конфигураций систем.
Monster Hunter Wilds выйдет 28 февраля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.
На RTX4090 нормально будет работать.
фуллхд гейминг на кончиках пальцов
Антон Логвинов поставил бы 12 из 10 с током на кончиках пальцев. Если бы ему занесли игру на обзор!
5090 ты хотел сказать?
и это в 1080р
Всё понятно, опять фигово оптимизированный калл👍🏻 // Александр Ловчиков
чтож там будет на дивиктивной консоли? динамическое 360р с черезстрочной разверткой. ахаха. как будто на телефоне в ява игры.
Про 360р не совсем шутка. Мы в прошлое возвращаемся, 15 лет назад говорили что 60 кадров это игровая норма, а теперь на полных щщах говорят что 30 это норм.
тут шутка будет про черезстрочную развертку. что по факту 180р будет.
Представляю, какая там мешанина на консолях.
Только в видео нет натива 1080p, там есть с dlaa который жрет прилично.
Не жрет он практически ничего это же тот же ДЛСС только без понижение нативного разрешения, жрет столько же сколько жрет игра при игре в нативном разрешении.
DLAA вообще почти не есть по производительности. По сути тот же ТАА.
Ахаха, чушь
Пека ГЭЙмеры с 1080 на борту.
Оптимизация на ПК :(
блэд
да это же моя новая аватарка
ИГОРЬ ТОНЕТ!!11
Пека гейминг🤣🤣🤣
это тот же движок что и в догме 2?
да
ьак в бэте было написанно 4060 ти в минемалках
Графика как на Xbox 360, но там видеокарта 2005 года.
при таком хламовом графоне ппц
Для оптимизации на ПК, игроку даны ползунки настроек графики.
Сейчас больше всего жрёт ресурсов.
Пост-процесс , Свет , Тени.
Когда вы ставите это параметры на Ультра.
Получаете 30 фпс. а иногда 15.
Некоторые игроки считают, что Ультра настройки, должны быть уже оптимизированными.
Но это настройки для сознания синиматиков в движке. // Александр Дельтазавр
таким мокаром, если будем так всё оправдывать то и низкие будут - настройки для сознания синиматиков в движке.
Ты конечно прав, но... какого xeра?
Когда игроки покупают видюху за 70К рублей, то они ожидают, что нажав на кнопку "ультра" увидят 60 фпс. А если разрабы не могут обеспечить 60 фпс на ультрах, то пусть не пuздят в рекламе. // Dungeon Master