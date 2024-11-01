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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.6 61 оценка

Открытая бета-версия Monster Hunter Wilds испытывает трудности с запуском в родном разрешении 1080p на RTX 4070

KoRnEr
Новости

Monster Hunter Wilds обещает стать чрезвычайно требовательной игрой на ПК, поскольку даже современные видеокарты среднего класса с трудом справляются с запуском игры в самом распространенном разрешении.

Как подчеркивается в новом видео, опубликованном MxBenchmarkPC, открытая бета-версия игры, которая наконец-то доступна на всех платформах, с трудом работает на 60 FPS при нативном разрешении 1080p на графическом процессоре RTX 4070 при самых высоких настройках, часто опускаясь до диапазона 50-40 с на поле. С NVIDIA DLSS и генерацией кадров дела, очевидно, обстоят намного лучше, поскольку открытая бета работает на скорости выше 60 FPS как при разрешении 1440p, так и при разрешении 1080p.

Хотя до релиза еще есть время, и в финальной версии все может измениться, несколько тревожно видеть, как открытая бета-версия Monster Hunter Wilds с трудом работает на 60 FPS при нативном разрешении 1080p на среднем графическом процессоре, хотя это было ожидаемо, учитывая системные требования и рекомендуемую генерацию кадров для достижения 60 FPS. Будем надеяться, что японский разработчик использует следующие несколько месяцев, чтобы улучшить ситуацию и сделать работу лучше на более широком диапазоне конфигураций систем.

Monster Hunter Wilds выйдет 28 февраля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.

6
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Cидoрыч

На RTX4090 нормально будет работать.

8
A E

фуллхд гейминг на кончиках пальцов

4
Cидoрыч A E

Антон Логвинов поставил бы 12 из 10 с током на кончиках пальцев. Если бы ему занесли игру на обзор!

2
r23dom

5090 ты хотел сказать?

1
A E
С NVIDIA DLSS и генерацией кадров дела, очевидно, обстоят намного лучше, поскольку открытая бета работает на скорости выше 60 FPS

и это в 1080р

4
Пользователь ВКонтакте

Всё понятно, опять фигово оптимизированный калл👍🏻 // Александр Ловчиков

4
OPen man

чтож там будет на дивиктивной консоли? динамическое 360р с черезстрочной разверткой. ахаха. как будто на телефоне в ява игры.

3
Keltas_Mizri

Про 360р не совсем шутка. Мы в прошлое возвращаемся, 15 лет назад говорили что 60 кадров это игровая норма, а теперь на полных щщах говорят что 30 это норм.

0
OPen man Keltas_Mizri

тут шутка будет про черезстрочную развертку. что по факту 180р будет.

0
0ncnjqybr

Представляю, какая там мешанина на консолях.

3
Buzill

Только в видео нет натива 1080p, там есть с dlaa который жрет прилично.

2
worys

Не жрет он практически ничего это же тот же ДЛСС только без понижение нативного разрешения, жрет столько же сколько жрет игра при игре в нативном разрешении.

0
David1488

DLAA вообще почти не есть по производительности. По сути тот же ТАА.

0
Buzill worys

Ахаха, чушь

0
Ден Калашников
2
Keltas_Mizri

Пека ГЭЙмеры с 1080 на борту.

-1
Sm1LeXD
+ ещё 1 картинка

Оптимизация на ПК :(

0
A E

блэд
да это же моя новая аватарка

ИГОРЬ ТОНЕТ!!11

2
-zotik-

Пека гейминг🤣🤣🤣

0
r23dom

это тот же движок что и в догме 2?

0
Mr.DOOM

да

0
jax baron

ьак в бэте было написанно 4060 ти в минемалках

0
Diamond23

Графика как на Xbox 360, но там видеокарта 2005 года.

0
gliga142

при таком хламовом графоне ппц

0
Пользователь ВКонтакте

Для оптимизации на ПК, игроку даны ползунки настроек графики.
Сейчас больше всего жрёт ресурсов.
Пост-процесс , Свет , Тени.

Когда вы ставите это параметры на Ультра.
Получаете 30 фпс. а иногда 15.

Некоторые игроки считают, что Ультра настройки, должны быть уже оптимизированными.
Но это настройки для сознания синиматиков в движке. // Александр Дельтазавр

-4
jax baron

таким мокаром, если будем так всё оправдывать то и низкие будут - настройки для сознания синиматиков в движке.

1
Пользователь ВКонтакте

Ты конечно прав, но... какого xeра?
Когда игроки покупают видюху за 70К рублей, то они ожидают, что нажав на кнопку "ультра" увидят 60 фпс. А если разрабы не могут обеспечить 60 фпс на ультрах, то пусть не пuздят в рекламе. // Dungeon Master

0