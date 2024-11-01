Открытая бета-версия Monster Hunter Wilds испытывает трудности с запуском в родном разрешении 1080p на RTX 4070

Monster Hunter Wilds обещает стать чрезвычайно требовательной игрой на ПК, поскольку даже современные видеокарты среднего класса с трудом справляются с запуском игры в самом распространенном разрешении.

Как подчеркивается в новом видео, опубликованном MxBenchmarkPC, открытая бета-версия игры, которая наконец-то доступна на всех платформах, с трудом работает на 60 FPS при нативном разрешении 1080p на графическом процессоре RTX 4070 при самых высоких настройках, часто опускаясь до диапазона 50-40 с на поле. С NVIDIA DLSS и генерацией кадров дела, очевидно, обстоят намного лучше, поскольку открытая бета работает на скорости выше 60 FPS как при разрешении 1440p, так и при разрешении 1080p.

Хотя до релиза еще есть время, и в финальной версии все может измениться, несколько тревожно видеть, как открытая бета-версия Monster Hunter Wilds с трудом работает на 60 FPS при нативном разрешении 1080p на среднем графическом процессоре, хотя это было ожидаемо, учитывая системные требования и рекомендуемую генерацию кадров для достижения 60 FPS. Будем надеяться, что японский разработчик использует следующие несколько месяцев, чтобы улучшить ситуацию и сделать работу лучше на более широком диапазоне конфигураций систем.

Monster Hunter Wilds выйдет 28 февраля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.