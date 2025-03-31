Первое контентное обновление Monster Hunter Wilds внесет улучшения в ПК-версию и некоторые балансные правки

В новом обновлении Monster Hunter Wilds (Title Update 1), которое выйдет в конце этой недели, будут внесены важные улучшения для версии игры на ПК. Одним из главных изменений станет снижение потребления VRAM, что значительно повысит стабильность игры, особенно на слабых системах. Также будет обновлен DirectStorage до последней версии, что улучшит производительность и стабильность игры.

Команда разработчиков продолжает работать над улучшениями, чтобы игроки могли наслаждаться стабильной и комфортной игрой и в будущем нас ждут еще несколько таких патчей. В будущих обновлениях нас ждет и введение многослойного оружия. Это нововведение должно улучшить внешний вид и характеристики мощного артезианскому оружия, которое в настоящее время уступает по визуальному исполнению другим видам оружия.

В сообщении упоминается об обновлении в конце мая, которое добавит закалённых Гора Магала, Рей Дау, Ут Дуна, Ну Удра и Джин Дахаад, а также некоторые балансные изменения, которые сделают их более живучими, например, увеличат здоровье и сопротивление ранениям, внесут балансные изменения в оружие и мантии, улучшат качество жизни и многое другое. Примечательно, что это заявление было сделано в контексте этих новых вариаций — видимо, это не касается уже существующих монстров. Также команда размышляет о балансных правках некоторых видов оружия.

Кроме того, мы планируем более широко взглянуть на общий ход игрового процесса, который охватывает целый ряд вещей, таких как внутриигровая экономика, баланс и другие области.

Monster Hunter Wilds доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.