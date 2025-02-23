Первый полноценный обзор Monster Hunter Wilds: журналисты хвалят производительность и геймплей

До выхода Monster Hunter Wilds остается чуть меньше недели, но в сети уже появился первый полноценный обзор на игру. Издание PCMag, судя по всему, опубликовало материал раньше запланированного срока, так как другие СМИ пока придерживаются эмбарго. В отличие от бета-тестов и превью, это финальное мнение основано на полной версии игры, которая поступит в руки игроков с официальным релизом.

Журналист PCMag высоко оценил Monster Hunter Wilds, отметив, что это самая проработанная, доступная и механически совершенная часть во всей серии. Среди ключевых достоинств выделены улучшенная боевая система, впечатляющая кинематографичность сражений и высокая производительность на консолях.

Сюжет игры удивил рецензента: Monster Hunter никогда не славилась проработанными историями, однако Wilds предлагает гораздо более осмысленный нарратив. Игроки отправятся в запретные земли и столкнутся с конфликтом между охотниками и местными жителями, а в центре истории окажется мальчик по имени Ната, чья деревня была разрушена мифическим существом, известным как Белый Призрак. По ходу приключения героев сопровождает колоритная команда союзников, каждый из которых раскрывается по ходу сюжета.

Геймплейно Monster Hunter Wilds делает большой шаг вперед. Улучшенная мобильность бойцов, возможность менять оружие прямо в бою и новая механика "Фокуса" добавляют глубины охоте на монстров. Важной инновацией стал эффект "ранений" — после серии атак по определенной части тела монстра игроки могут нанести мощный завершающий удар. Это делает бои более динамичными и стратегически насыщенными.

Отдельно отмечена техническая сторона: игра демонстрирует "безупречную" производительность, поддерживая три графических режима и различные настройки кадровой частоты. По словам автора обзора, версия для PS5 работает стабильно как в режиме качества, так и в режиме производительности.

Monster Hunter Wilds уже называют лучшей частью серии, сочетающей глубину игрового процесса, богатую экосистему и визуальное совершенство. Официальный релиз Monster Hunter Wilds состоится 28 февраля на ПК и консолях, только тогда игроки смогут самостоятельно оценить все нововведения и проверить правдивость этого обзора.