Пиковый онлайн открытого бета-теста Monster Hunter Wilds привлёк более 460 тыс игроков в Steam

Capcom запустила открытое бета-тестирование Monster Hunter Wilds, доступное на ПК через Steam, а также на консолях PS5 и Xbox Series. Тест продлится до раннего утра 4 ноября и уже привлек значительное внимание игроков: только в Steam одновременно на тест зашли 450,555 участников.

В рамках бета-тестирования игроки могут настроить персонажа с помощью расширенного редактора, участвовать в сюжетных испытаниях и попробовать свои силы в охоте на монстра Дошагуму. Кроме того, поддержка кроссплея позволяет игрокам с разных платформ объединиться в поиске чудовищ.

Capcom обещает, что персонажи, созданные в бета-версии, будут перенесены в полную игру после релиза, однако игровой прогресс из беты не сохранится. Как приятный бонус, участники бета-теста получат специальную награду в полной версии игры, которая выйдет 28 февраля 2025 года.