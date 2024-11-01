Пиковый онлайн открытого бета-теста Monster Hunter Wilds привлёк более 460 тыс игроков в Steam

Capcom запустила открытое бета-тестирование Monster Hunter Wilds, доступное на ПК через Steam, а также на консолях PS5 и Xbox Series. Тест продлится до раннего утра 4 ноября и уже привлек значительное внимание игроков: только в Steam одновременно на тест зашли 450,555 участников.
В рамках бета-тестирования игроки могут настроить персонажа с помощью расширенного редактора, участвовать в сюжетных испытаниях и попробовать свои силы в охоте на монстра Дошагуму. Кроме того, поддержка кроссплея позволяет игрокам с разных платформ объединиться в поиске чудовищ.
Capcom обещает, что персонажи, созданные в бета-версии, будут перенесены в полную игру после релиза, однако игровой прогресс из беты не сохранится. Как приятный бонус, участники бета-теста получат специальную награду в полной версии игры, которая выйдет 28 февраля 2025 года.
Фанаты The Veilguard, лица к осмотру.
Это тест игры...
А то релиз. Вот и думай. Если даже тест привлек столько народу, на релизе будет как минимум не меньше а то и больше.
Бесплатный тест игры популярной серии игр Monster Hunter.
А че с дотой не сравнил? она тоже бесплатна.
Да, потестил 40 минут, шаг вперед конечно, очень понравился фокус мод, для ГС просто имба, наконец то смогу им играть еще более комфортно. Но капком добавляя удобства в новые части мх всегда балансила это тем что делала монстров мощнее быстрее и тп. Посмотрим как это будет выглядеть и работать тут. Демки мх никогда не показывают полноценную картину релизной версии, так что ждем релиза и главное эндгейм где игра раскрывается на полную. Очень понравился упор на сюжет и на персонажей, что самое главное не в ущерб геймплею, от этого игра только становится интереснее. А так же немогу не подчеркнуть 2 главных изменения это то что ГГ впервые с 2004 года заговорил, и то что впервые есть русская озвучка, причем очень качественная. Играть мы все равно будем с англ текстом, потмоу что русская локализация в мх это выстрел в ногу просто. Всем хорошей охоты)
я немного офигел когда после жабы такие "спасибо за игру" уже закрывать собирался а нет дальше пошло
Там еще пару миссий на охоту и сам по себе можешь охотиться
Круто, а некоторые умники гордятся что радужный шлак Дрэгон аналгуард 70 к в пике достиг 🤣. А тут только бета ).
Что в ней такого уникального что такой онлайн видимо основной костяк Япония
удали и не позорься
что есть уникального в любой игре у которой высокий онлайн?)
Всего лишь лучшая игра про гринд ради гринда с шикарными механиками, в которую приятно играть как соло, так и в коопе.
Бро бро! четко сказал!
да уж лучше в The First дальше не помню как кал называется