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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.6 61 оценка

Пиковый онлайн открытого бета-теста Monster Hunter Wilds привлёк более 460 тыс игроков в Steam

butcher69
Новости

Capcom запустила открытое бета-тестирование Monster Hunter Wilds, доступное на ПК через Steam, а также на консолях PS5 и Xbox Series. Тест продлится до раннего утра 4 ноября и уже привлек значительное внимание игроков: только в Steam одновременно на тест зашли 450,555 участников.

В рамках бета-тестирования игроки могут настроить персонажа с помощью расширенного редактора, участвовать в сюжетных испытаниях и попробовать свои силы в охоте на монстра Дошагуму. Кроме того, поддержка кроссплея позволяет игрокам с разных платформ объединиться в поиске чудовищ.

Capcom обещает, что персонажи, созданные в бета-версии, будут перенесены в полную игру после релиза, однако игровой прогресс из беты не сохранится. Как приятный бонус, участники бета-теста получат специальную награду в полной версии игры, которая выйдет 28 февраля 2025 года.

8
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Tiger Goose

Фанаты The Veilguard, лица к осмотру.

7
ZAUSA

Это тест игры...

-5
Rograx ZAUSA

А то релиз. Вот и думай. Если даже тест привлек столько народу, на релизе будет как минимум не меньше а то и больше.

1
ZAUSA Rograx

Бесплатный тест игры популярной серии игр Monster Hunter.

1
Serpentrage

А че с дотой не сравнил? она тоже бесплатна.

1
SnobbishGhost

Да, потестил 40 минут, шаг вперед конечно, очень понравился фокус мод, для ГС просто имба, наконец то смогу им играть еще более комфортно. Но капком добавляя удобства в новые части мх всегда балансила это тем что делала монстров мощнее быстрее и тп. Посмотрим как это будет выглядеть и работать тут. Демки мх никогда не показывают полноценную картину релизной версии, так что ждем релиза и главное эндгейм где игра раскрывается на полную. Очень понравился упор на сюжет и на персонажей, что самое главное не в ущерб геймплею, от этого игра только становится интереснее. А так же немогу не подчеркнуть 2 главных изменения это то что ГГ впервые с 2004 года заговорил, и то что впервые есть русская озвучка, причем очень качественная. Играть мы все равно будем с англ текстом, потмоу что русская локализация в мх это выстрел в ногу просто. Всем хорошей охоты)

2
Alex40001

я немного офигел когда после жабы такие "спасибо за игру" уже закрывать собирался а нет дальше пошло

1
-zotik-

Там еще пару миссий на охоту и сам по себе можешь охотиться

1
demon33251

Круто, а некоторые умники гордятся что радужный шлак Дрэгон аналгуард 70 к в пике достиг 🤣. А тут только бета ).

0
Punisher1

Что в ней такого уникального что такой онлайн видимо основной костяк Япония

-6
SnobbishGhost

удали и не позорься

5
zero sleep

что есть уникального в любой игре у которой высокий онлайн?)

1
Kenn1y

Всего лишь лучшая игра про гринд ради гринда с шикарными механиками, в которую приятно играть как соло, так и в коопе.

2
SnobbishGhost Kenn1y

Бро бро! четко сказал!

0
RickeyIMBA

да уж лучше в The First дальше не помню как кал называется

0