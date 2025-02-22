PlayStation Japan совместно с Capcom сегодня покажут новые геймплейные кадры Monster Hunter Wilds

PlayStation Japan совместно с Capcom анонсировали специальное мероприятие, посвященное грядущей игре Monster Hunter Wilds, которое состоится уже сегодня 22 февраля в 11:00 МСК. В программе примут участие продюсер Рёзо Цудзимото, режиссер Юуя Токуда и ведущая Хатсуна Мацусима. Мероприятие под названием «PLAY! PLAY! PLAY! Monster Hunter Wilds Special Event» обещает стать важной вехой в продвижении игры, хотя, скорее всего, не будет сделано крупных открытий.

Главной особенностью мероприятия станет демонстрация арены, где будут проходить охоты на монстров и другие специальные квесты. Однако стоит отметить, что перевод на английский может быть отсутствовать, так как это событие ориентировано на японских фанатов.

Monster Hunter Wilds выходит 28 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Предварительная загрузка начнется 25 февраля для PC и Xbox, в то время как пользователи PS5 смогут начать загрузку только через два дня.

Цудзимото подтвердил, что на старте игры не будет осадных охот на 16 игроков, таких как в Monster Hunter World, однако они могут появиться в будущем. Также после запуска игры будет добавлено первое крупное обновление с монстром Мизуцуне.

Ранее Capcom раскрыла возвращение нескольких известных монстров, таких как Гор Магала, Нерсцилла и Гравиос. В игре также будет особое внимание уделено отношениям между охотниками, природой и монстрами.