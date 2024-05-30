По данным надёжного инсайдера, следующий трейлер Monster Hunter Wilds покажут в ближайшие 10 дней

Поскольку Sony анонсировала свою следующую презентацию State of Play на завтра, Summer Game Fest состоится на следующей неделе, Capcom может вскоре выпустить второй трейлер Monster Hunter Wilds. Об этом сообщил небезызвестный инсайдер billbil-kun из Dealabs.

Он отмечает, что трейлер появится «скоро», и ожидает, что это произойдет «в течение следующих десяти дней». Он также добавляет, что трейлер вероятно появится во время State of Play, но и может быть показан «немного позже». Презентация Summer Game Fest состоится 8 июня, что соответствует этим срокам. Capcom также подтверждена в качестве партнера, так что всё сходится.

Monster Hunter Wilds выйдет в 2025 году для Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Продюсер Рёдзо Цудзимото заявил, что игра предлагает «новый уровень детализации существ и экосистем» и что команда «использует возможности PlayStation 5 в полной мере».