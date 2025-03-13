По мнению продюсера Monster Hunter Wilds, компания Capcom находится в "золотой эре"

Capcom переживает настоящий расцвет, и об этом говорят не только успешные релизы, но и заявления руководителей компании. Старший продюсер Monster Hunter Wilds Рёзо Цудзимото считает, что издательство находится в «золотой эре», и намерен сделать все возможное, чтобы она продолжалась.

Monster Hunter Wilds стала самой быстро продаваемой игрой Capcom, разойдясь тиражом более 8 миллионов копий всего за три дня. Но успех Capcom начался еще несколько лет назад, когда после неудач с Resident Evil 6 компания переосмыслила свои подходы.

Новая волна хитов началась с Resident Evil 7 и Monster Hunter World, а затем продолжилась ремейками классики и новыми проектами, такими как Dragon’s Dogma 2.

Будущее компании остается интригующим. Недавняя регистрация торговой марки Dino Crisis намекает на возможное возвращение культовой серии. Фанаты также ожидают анонса Resident Evil 9. Останется ли Capcom на вершине, зависит от качества будущих игр.