По мнению продюсера Monster Hunter Wilds, компания Capcom находится в "золотой эре"

Capcom переживает настоящий расцвет, и об этом говорят не только успешные релизы, но и заявления руководителей компании. Старший продюсер Monster Hunter Wilds Рёзо Цудзимото считает, что издательство находится в «золотой эре», и намерен сделать все возможное, чтобы она продолжалась.
Monster Hunter Wilds стала самой быстро продаваемой игрой Capcom, разойдясь тиражом более 8 миллионов копий всего за три дня. Но успех Capcom начался еще несколько лет назад, когда после неудач с Resident Evil 6 компания переосмыслила свои подходы.
Новая волна хитов началась с Resident Evil 7 и Monster Hunter World, а затем продолжилась ремейками классики и новыми проектами, такими как Dragon’s Dogma 2.
Будущее компании остается интригующим. Недавняя регистрация торговой марки Dino Crisis намекает на возможное возвращение культовой серии. Фанаты также ожидают анонса Resident Evil 9. Останется ли Capcom на вершине, зависит от качества будущих игр.
Пусть оптимизацию тоже в золотую эру захватят
так держать убивайте дальше свои франшизи делая их казуальным шлаком
Даёшь Dragon's dogma 3 // Данила Мудров
Я смотрю стрелочка-то поворачивается, только не туда, куда надо: сначала ремейк SH2 с его фризами и падением ФПС объявили чуть ли не GOTY; Теперь эта чушня без оптимизации получает похвалу! Куда мы катимся? Небось в играх ещё и повесточку начнём отрицать? Ах да...
Если все будущие их игры будут с такой же оптимизацией как у мх, то золотая эра закончится не успев начаться
А что это такое?