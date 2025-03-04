По подсчетам аналитиков, Monster Hunter Wilds собрала 69 млн долларов за первые сутки только в одном Steam

Monster Hunter Wilds стала одним из самых успешных релизов в Steam, собрав 69,1 миллиона долларов всего за 24 часа. Эти данные предоставила GameDiscoverCo, известная своими аналитическими оценками.

Основатель GameDiscoverCo Саймон Карлесс поделился отчетом, согласно которому Wilds заняла второе место среди самых прибыльных февральских релизов в Steam. На первом месте — Kingdom Come: Deliverance II, заработавшая 118,9 миллиона долларов с момента выхода.

По состоянию на 2 марта, общий доход Monster Hunter Wilds в Steam превысил 150 миллионов долларов. Кроме того, игра достигла пика в 1,38 миллиона одновременных игроков, став пятым по величине релизом на платформе.

В пятерку самых прибыльных игр февраля также вошли Civilization VII, Avowed и Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Шестой в списке стала A Game About Digging A Hole с 2,5 миллионами долларов. Это отличный результат, учитывая цену всего в 5 долларов.