По подсчетам аналитиков, Monster Hunter Wilds собрала 69 млн долларов за первые сутки только в одном Steam

Monster Hunter Wilds стала одним из самых успешных релизов в Steam, собрав 69,1 миллиона долларов всего за 24 часа. Эти данные предоставила GameDiscoverCo, известная своими аналитическими оценками.
Основатель GameDiscoverCo Саймон Карлесс поделился отчетом, согласно которому Wilds заняла второе место среди самых прибыльных февральских релизов в Steam. На первом месте — Kingdom Come: Deliverance II, заработавшая 118,9 миллиона долларов с момента выхода.
По состоянию на 2 марта, общий доход Monster Hunter Wilds в Steam превысил 150 миллионов долларов. Кроме того, игра достигла пика в 1,38 миллиона одновременных игроков, став пятым по величине релизом на платформе.
В пятерку самых прибыльных игр февраля также вошли Civilization VII, Avowed и Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.
Шестой в списке стала A Game About Digging A Hole с 2,5 миллионами долларов. Это отличный результат, учитывая цену всего в 5 долларов.
- Kingdom Come: Deliverance 2 - 118,9 миллиона долларов
- Monster Hunter Wilds - 69,1 миллиона долларов
- Sid Meier's Civilization VII - 66,1 миллиона долларов
- Avowed - 13,1 миллиона долларов
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - 7,7 миллиона долларов
- A Game About Digging A Hole - 2,5 миллиона долларов
- SWORN - 1,6 миллиона долларов
- PGA Tour 2K25 - 1,3 миллиона долларов
- Rift of the NecroDancer - 1,2 миллиона долларов
- Lost Records: Bloom & Rage - 1,1 миллиона долларов
Молодца
Не нужно поддерживать донатные помойки ни рублём, ни словом.
Издатели только добавят больше лутбоксов.
А собрала бы раза в 2 больше если была бы доступна в России) Когда разработчики поймут что теряют просто огромный пласт фанбазы и денег просто потому что бойкотируют Россию. Да я понимаю что те кто хотел купить купили с турецких аккаунтов и прочие костыли, но блин лично я не хочу этим заниматься, чтобы поиграть я должен изобретать велосипед чтобы отдать им свои деньги ну бред же
У меня знакомые на изи купили гифты в стиме и играют на рф, а я купил в тур. Псн но играю на ру. Все остальное оправдание.
Лол. Чел... Они собрали миллион онлайна - за счёт Китая. И китайской школоты, которая покупает лутбоксики и батлпасссики.
Только вот в рaшке население в 10 раз меньше, а зарплаты такие же.
Донатная помойка
Игра нормально играется в соло?
как в это люди играют
Этот вопрос лучше задать тем, кто играет в Dota2.
Точно так же, как и в другие игры.
Про доту лишнее.
А почему лишнее? Почему то вон человека интересует вопрос, как люди играют в серию игр, которая старше той же доты. Но почему то он не задает такой вопрос про ту же доту. Хотя нам количество игроков больше каждый год
Шикарно играем)