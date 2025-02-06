По словам Capcom, у Monster Hunter Wilds "чрезвычайно хорошие" предварительные заказы

Capcom сообщила о высоком интересе к игре Monster Hunter Wilds, отметив, что предварительные заказы идут «чрезвычайно хорошо». На пресс-конференции, посвященной финансовым результатам третьего квартала, компания поделилась оптимизмом по поводу предстоящего релиза, который может помочь достичь плана по продаже 13 миллионов игр к концу финансового года.

Хотя точные цифры по предзаказам не раскрыты, успех игры на различных платформах уже очевиден. В Steam Monster Hunter Wilds занимает первое место в категории самых желаемых проектов и частенько появляется в списке самых продаваемых игр. В Японии на Amazon игра также лидирует по количеству предварительных заказов.

Ожидаемый релиз игры состоится 28 февраля на PS5, Xbox Series X|S и PC (Steam). Игроки смогут опробовать игру в рамках открытого бета-тестирования, первая сессия которого пройдет с 7 по 10 февраля, а вторая — с 14 по 17 февраля.