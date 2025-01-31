По словам разработчиков, Monster Hunter Wilds приятно удивит уникальным дизайном оружия

Оружие в Monster Hunter Wilds станет по-настоящему уникальным, обещают разработчики из Capcom. В отличие от Monster Hunter: World, где многие образцы снаряжения представляли собой лишь железные или костяные модели с наложенными элементами монстров, в новой игре каждый вид вооружения будет тщательно проработан.

Геймдиректор Юя Токуда в интервью IGN отметил, что команда уделила особое внимание визуальной составляющей экипировки: «Раньше, если вы носили броню Раталоса, то и выглядели как Ратхалос. Теперь же мы расширили диапазон дизайнов».

Фудзиока, один из ведущих дизайнеров, рассказал, что разработка базового оружия для всех 14 классов велась с нуля: «До этого игроки начинали с простых моделей. Но главный герой Wilds — опытный охотник, и его снаряжение должно выглядеть соответствующе».

Отдельное внимание уделили стартовому комплекту брони «Надежда», который можно увидеть в трейлерах. Токуда подчеркнул, что экипировка выглядит настолько стильно, что ее можно носить даже в конце игры. В отличие от предыдущих частей, броня теперь представляет собой единый образ с плащом и капюшоном, что потребовало значительных ресурсов на разработку.

Релиз Monster Hunter Wilds состоится 28 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S. А уже на следующей неделе пройдет второй этап открытого бета-тестирования.