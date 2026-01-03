Похоже, произошла утечка подробных графических настроек Monster Hunter Wilds для всех платформ, включая Switch 2

Предположительно, произошла утечка подробных графических настроек для ролевой игры от Capcom, Monster Hunter Wilds, для всех платформ, включая Nintendo Switch 2.

Согласно недавнему сообщению на Reddit, та же китайская группа, занимающаяся анализом данных, которая ранее обнаружила упоминания о версии Monster Hunter Wilds для Nintendo Switch 2 в файлах игры для ПК, теперь собрала полный набор графических настроек игры, раскрывая, как она оптимизирована для всех платформ. Эти предполагаемые настройки предназначены для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и даже ещё не анонсированной версии для Switch 2 и включают обширный список из около 300 отдельных параметров.

Собранные данные были организованы в общедоступную таблицу Google Sheets, которая показывает, как Capcom, по всей видимости, настраивает визуальные и симуляционные параметры игры для каждой платформы. В предполагаемой версии для Switch 2 сложные симуляции, такие как рендеринг меха, эффекты ветра и физика воды, похоже, тесно соответствуют предустановке «Низкие» в версии для ПК. Более заметные сокращения наблюдаются в таких областях, как глобальное освещение, качество теней и другие параметры освещения, особенно при работе игры в портативном режиме на Switch 2. Интересно, что данные также ссылаются на предустановку под названием FastLoadMode, которая резко снижает визуальную составляющую в целом. Этот режим, похоже, предназначен для приоритета скорости загрузки и производительности, при этом настройки сводятся к крайне низким значениям. Тем не менее, предустановки для Switch 2, вероятно, все ещё находятся в процессе настройки, и их не следует рассматривать как репрезентативные для финального продукта.

Извлечённые из данных предустановки также указывают на оптимизации, специфичные для Switch 2, помимо сокращения графических настроек. Например, анимированная листва, кажется, остаётся статичной, пока игрок не приблизится к ней на определённое расстояние, в то время как удалённые детали окружающей среды и обломки удаляются более агрессивно, чем на других платформах. Также есть признаки пользовательской обработки теней, отбрасываемых объёмным туманом.

Monster Hunter Wilds в настоящее время доступна для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.