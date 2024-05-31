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Monster Hunter Wilds 2025 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.4 19 оценок

Премьера следующего трейлера Monster Hunter Wilds состоится на Summer Game Fest

butcher69
Новости

Capcom уже успела порадовать фанатов новым геймплейным трейлером Monster Hunter Wilds и тоннами информации после последнего State of Play. Однако впереди еще много интересного: продюсер Рёзо Цудзимото анонсировал еще один новый трейлер, премьера которого состоится 7 июня на Summer Game Fest.

В нем впервые будет показан еще один новый монстр. Исполнительный директор и арт-директор Канаме Фудзиока и геймдиректор Юя Токуда также посетят выставку, чтобы рассказать больше подробностей об игре. Поскольку Capcom официально сотрудничает с этим мероприятием, на нем могут быть представлены и другие игры, так что следите за новостями.

Monster Hunter Wilds выйдет в 2025 году для Xbox Series X/S, PS5 и PC. Недавно разработчики рассказали о двух новых крупных монстрах - Дошагуме и Чатакабре - и о более продвинутых экосистемах (в том числе об экстремальной погоде).

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