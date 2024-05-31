Премьера следующего трейлера Monster Hunter Wilds состоится на Summer Game Fest

Capcom уже успела порадовать фанатов новым геймплейным трейлером Monster Hunter Wilds и тоннами информации после последнего State of Play. Однако впереди еще много интересного: продюсер Рёзо Цудзимото анонсировал еще один новый трейлер, премьера которого состоится 7 июня на Summer Game Fest.

В нем впервые будет показан еще один новый монстр. Исполнительный директор и арт-директор Канаме Фудзиока и геймдиректор Юя Токуда также посетят выставку, чтобы рассказать больше подробностей об игре. Поскольку Capcom официально сотрудничает с этим мероприятием, на нем могут быть представлены и другие игры, так что следите за новостями.

Monster Hunter Wilds выйдет в 2025 году для Xbox Series X/S, PS5 и PC. Недавно разработчики рассказали о двух новых крупных монстрах - Дошагуме и Чатакабре - и о более продвинутых экосистемах (в том числе об экстремальной погоде).