Продажи Monster Hunter Wilds оказались ниже ожиданий Capcom, но у компании есть стратегия, чтобы убедить вас купить её

После успешного старта Monster Hunter Wilds популярность игры быстро упала, и продажи не достигли ожидаемого уровня. Capcom признала это на финансовом собрании с инвесторами, отметив, что успех первых дней не смог компенсировать последующее снижение интереса.
Компания подчеркнула, что продажи других франшиз, таких как Devil May Cry и Resident Evil, выросли благодаря совместным промо с выходом нового анимационного сериала и анонсом Resident Evil Requiem. Тем не менее, Capcom ясно дала понять: для Monster Hunter Wilds у нее есть стратегия, чтобы оживить интерес игроков.
В планах — выпуск бесплатного контента, акции и скидки, а также продвижение кроссовера с Final Fantasy 14, который должен привлечь новую аудиторию. При этом компания продолжит поддерживать старые игры всех своих серий, чтобы компенсировать спад продаж.
Capcom стремится убедить игроков вернуться в мир охоты на чудовищ, предлагая свежие возможности для исследования, новые события и бонусы. Стратегия направлена на то, чтобы долгосрочно удерживать интерес к Monster Hunter Wilds, даже если первые цифры разочаровали инвесторов. Игрокам предстоит оценить, смогут ли нововведения вернуть былой азарт охоты.
Ну лично мне игра очень нравится, единственное, по чему скучаю, это "отслеживание по следам", но тут гемплей повязан на транспорте, вряд ли это бы здесь вписалось. Ещё понравилось, что игра стала ещё более сюжетной чем ворлд, кому то это наоборот не понравится. Система ран тоже добавила драйва.
Да я бы и без убеждений купил бы но у меня не потянет
Это печально,что игра , где сама суть - это геймплей,требует такое железо.
Как-будто она выглядит лучше Ворлда...
выглядит лучше ворлда в 100 раз
Не забывайте качать пак HD текстур, без них текстуры низкого разрешения у окружения
Какая потрясающая стратегия раздавать бесплатные свистоперделки после того как выяснилось что основная игра не в состоянии удержать игрока дольше чем на пару вечеров. Называть панические попытки заткнуть дыры в провальном продукте скидками и кроссоверами это новый уровень корпоративного цирка.
https://www.xbox.com/ru-RU/games/store/monster-hunter-wilds/9NMT6XFN0LVD пробник