Продажи Monster Hunter Wilds оказались ниже ожиданий Capcom, но у компании есть стратегия, чтобы убедить вас купить её

После успешного старта Monster Hunter Wilds популярность игры быстро упала, и продажи не достигли ожидаемого уровня. Capcom признала это на финансовом собрании с инвесторами, отметив, что успех первых дней не смог компенсировать последующее снижение интереса.

Компания подчеркнула, что продажи других франшиз, таких как Devil May Cry и Resident Evil, выросли благодаря совместным промо с выходом нового анимационного сериала и анонсом Resident Evil Requiem. Тем не менее, Capcom ясно дала понять: для Monster Hunter Wilds у нее есть стратегия, чтобы оживить интерес игроков.

В планах — выпуск бесплатного контента, акции и скидки, а также продвижение кроссовера с Final Fantasy 14, который должен привлечь новую аудиторию. При этом компания продолжит поддерживать старые игры всех своих серий, чтобы компенсировать спад продаж.

Capcom стремится убедить игроков вернуться в мир охоты на чудовищ, предлагая свежие возможности для исследования, новые события и бонусы. Стратегия направлена на то, чтобы долгосрочно удерживать интерес к Monster Hunter Wilds, даже если первые цифры разочаровали инвесторов. Игрокам предстоит оценить, смогут ли нововведения вернуть былой азарт охоты.