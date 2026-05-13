Продажи Monster Hunter Wilds резко упали - за весь финансовый год продано всего 1,32 миллиона копий

Monster Hunter Wilds, возможно, установила новые рекорды для Capcom во время своего запуска в феврале 2025 года, но с тех пор продажи неуклонно падают.

Сейчас продано более 11,4 миллиона копий, что по-прежнему является огромным успехом для любой видеоигры. Однако за весь 2026 финансовый год Capcom сообщила о продажах всего в 1,32 миллиона копий.

Это означает, что, как и в прошлом году, Monster Hunter Wilds продаётся хуже, чем предыдущая часть Monster Hunter Rise, и на этот раз даже хуже, чем дополнение Sunbreak. За указанный период было продано 1,51 миллиона копий Monster Hunter Rise, а дополнение Sunbreak — 1,42 миллиона, причём обе игры превзошли по продажам Monster Hunter Wilds.

Capcom надеется, что «масштабное дополнение», над которым она работает, спасёт игру, но трудно сказать, насколько оно повлияет на общее настроение вокруг игры.