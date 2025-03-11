Продажи Monster Hunter Wilds за первую неделю сопоставимы с Call of Duty, особенно хорошо игра продается на ПК

Несмотря на серьезные технические проблемы на ПК, Monster Hunter Wilds демонстрирует впечатляющие продажи, причем именно версия для персональных компьютеров неожиданно стала лидирующей по количеству копий. Новый экшен Capcom также великолепно продается на консолях Xbox и Sony.

Как сообщает аналитик Мэт Пискателла из Circana, Monster Hunter Wilds возглавил недельный рейтинг продаж среди всех платформ. Более того, запуск игры стал самым кассовым дебютом с момента выхода Call of Duty: Black Ops 6 в октябре прошлого года. То есть японский ролевой экшен можно сопоставить с ошеломительными продажами популярной серии Call of Duty.

При этом главным фактором успеха стало не доминирование на PlayStation 5 или Xbox Series X|S, а именно ПК-версия, которая неожиданно оказалась самой продаваемой. Это примечательный момент, поскольку серия всегда была ориентирована прежде всего на консоли. Ирония ситуации в том, что именно на ПК Monster Hunter Wilds страдает от наиболее серьезных технических проблем. Многие игроки столкнулись с низкой производительностью, падением кадров и требованиями, которые оказываются слишком высокими даже для мощных компьютеров.

На старте игра получила смешанные отзывы в Steam, но это не помешало версии для ПК стать бестселлером первой недели. Темп продаж не снижается, даже несмотря на то, что исправление всех технических проблем, судя по всему, затянется надолго.

Запуск Monster Hunter Wilds стал не только одним из самых успешных в серии, но и доказал, что популярность франшизы на ПК достигла нового уровня.