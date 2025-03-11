Продюсер Monster Hunter Wilds уверен, что ключом к успеху игры стал упор на сюжет, кооператив и озвучку

Продюсер Monster Hunter Wilds Рёзо Цудзимото уверен, что ключом к успеху игры стал упор на сюжет, кооператив и озвучку. В интервью Nikkei он отметил, что именно эти элементы сделали Wilds самой быстро продаваемой игрой Capcom.
За первые выходные было продано более 8 миллионов копий, что превзошло показатели Monster Hunter Rise (4 млн) и Monster Hunter World (5 млн). В Японии игра возглавила чарты Famitsu, продав более 601 000 физических копий. Основная часть продаж пришлась на PS5, так как японские игроки предпочитают PC и консоли Sony.
Версия для PC тоже показала отличные результаты – 1,4 млн одновременных игроков в день релиза. Это позволило игре войти в топ-5 самых популярных игр Steam.
Сюжетная линия Monster Hunter Wilds стала самой глубокой в серии. Игроки берут на себя роль Охотника, который помогает ребенку Ната найти дом, исследуя Запретные земли.
В игру добавлено множество новых монстров (Рей Дау, Ут Дуна, Нур Удра, Джин Дахаад), а в апреле бесплатное обновление принесет Мизуцуне и вернет Gathering Hub для мультиплеера. Capcom также регулярно выпускает патчи, исправляя технические проблемы.
Monster Hunter Wilds уже доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Сюжет??? АХАХАХАХАХХАХА
Японский юмор
Сюжет: групповое онлайн изнасилование няшных зверушек. Япония в восторге 12/10.
Азиатский рынок, который такое хавает с великим аппетитом.
А серия была бы ещё успешнее, если бы как с Якудзой - вышла б раньше.
Успех шлака ахахахаа
Я думаю что это просто развитие того что игра пришла на ПК. Люди просто не знали, что есть такая серия игр и на сколько это интересно играть. Но появился MHW и после него, уже сформировавшаяся фанбаза ПК бояр, конечно ждала нормального продолжения.
А он не мог об этом до выхода игры рассказать?
Сюжет?Каждый 2ой чел скипает катсцены...
Кооператив?Он почти не поменялся с 1ых частей...
Озвучка?С озвучки кота я сильно кринжанул... Хотя с точки зрения геймплея полезно
Сюжет в мхвайлд худший сюжет из худших. Но вот геймплей оч хорош. Жду дополнение уровня айсборна и кучу гостевых монстров. Лучше вайлда думаю мх капком не сделать и пусть доют ее годами. Ну и на пекарне пусть починят.
Даже сетевых проблем почти нет. 1 раз меня офнуло в сингл. На пк по чуть чаще друг жаловался
А известно какой процент китайцев игру облобызал, может в(из-за) них успех?