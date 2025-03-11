Продюсер Monster Hunter Wilds уверен, что ключом к успеху игры стал упор на сюжет, кооператив и озвучку

Продюсер Monster Hunter Wilds Рёзо Цудзимото уверен, что ключом к успеху игры стал упор на сюжет, кооператив и озвучку. В интервью Nikkei он отметил, что именно эти элементы сделали Wilds самой быстро продаваемой игрой Capcom.

За первые выходные было продано более 8 миллионов копий, что превзошло показатели Monster Hunter Rise (4 млн) и Monster Hunter World (5 млн). В Японии игра возглавила чарты Famitsu, продав более 601 000 физических копий. Основная часть продаж пришлась на PS5, так как японские игроки предпочитают PC и консоли Sony.

Версия для PC тоже показала отличные результаты – 1,4 млн одновременных игроков в день релиза. Это позволило игре войти в топ-5 самых популярных игр Steam.

Сюжетная линия Monster Hunter Wilds стала самой глубокой в серии. Игроки берут на себя роль Охотника, который помогает ребенку Ната найти дом, исследуя Запретные земли.

В игру добавлено множество новых монстров (Рей Дау, Ут Дуна, Нур Удра, Джин Дахаад), а в апреле бесплатное обновление принесет Мизуцуне и вернет Gathering Hub для мультиплеера. Capcom также регулярно выпускает патчи, исправляя технические проблемы.

Monster Hunter Wilds уже доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.