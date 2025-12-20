Производительность Monster Hunter Wilds на ПК улучшилась до 20% с обновлением TU4, но не без компромиссов

Алекс Батталья из Digital Foundry протестировал оптимизации, представленные в ПК-версии Monster Hunter Wilds, с помощью недавнего обновления №4, первого из трёх обновлений, предназначенных для улучшения производительности игры, особенно на ПК.

До полного улучшения ещё далеко, но результаты обнадёживают: зафиксированы улучшения на 8-20% в сценариях, ограниченных производительностью видеокарты, причём производительность даже превосходит показатели обновления №3 и даже с установленными модами, которые смягчают проблемы с потоковой передачей текстур. Эти цифры даже превосходят оценки, предоставленные Capcom до выхода патча. Однако есть и некоторые компромиссы.

Как сообщает Батталья, на момент запуска Monster Hunter Wilds испытывала серьёзные проблемы с видеокартами с 8 ГБ видеопамяти, вынуждая игроков выбирать между текстурами «среднего» качества, которые были плохо проработаны, и текстурами «высокого» качества, которые сопровождались сильными рывками кадров. Третьим вариантом было использование модов от сообщества для достижения приемлемого баланса.

С обновлением №4 ситуация кардинально меняется: даже видеокарты с 8 ГБ видеопамяти могут обрабатывать текстуры «высокого» уровня без заметных потерь, а пресет «среднего» уровня выигрывает от явного улучшения качества, становясь более приемлемым вариантом, хотя визуально он всё ещё оставляет желать лучшего.

Общая производительность улучшается с обоими пресетами. В начальной группе, одной из самых ресурсоёмких областей, практически не управляемой с текстурами «высокого» уровня на 8 ГБ видеопамяти, частота кадров не только стабильна, но и фактически превосходит то, что было достигнуто ранее с помощью модов, с увеличением до 20%.

Недостатком является усиление эффекта «подкачки» текстур: на видеокартах с ограниченным объёмом видеопамяти многие элементы окружения появляются с более заметной задержкой, а некоторые поверхности, такие как холмы, луга и скалы, видимые сверху, могут изначально выглядеть очень упрощёнными, почти «вставленными», прежде чем загрузиться должным образом. Этот визуальный компромисс особенно заметен при запуске сцен или при быстром вращении камеры.

Digital Foundry также сообщает о незначительных изменениях в геометрии персонажей, заметных только при внимательном рассмотрении моделей и силуэтов. Вероятно, Capcom уменьшила количество ресурсов, чтобы снизить нагрузку на графический процессор и стабилизировать время отрисовки кадров.

Несмотря на эти компромиссы, улучшение плавности заметно, и в целом играть в Monster Hunter Wilds стало приятнее. Capcom также подтвердила, что в январе выйдет ещё одно обновление для оптимизации ПК, а в феврале запланировано третье обновление для всех платформ.