Разработчики Monster Hunter Wilds извинились перед игроками и пообещали много нового контента

Monster Hunter Wilds оказалась огромным успехом, разойдясь в десять миллионов копий. Тем не менее, игроки не раз сетовали на некоторые аспекты игры, а часть из них явно требовала доработки. И вот, спустя месяцы ожидания, творение Capcom наконец-то получит долгожданное обновление.
Создатели Monster Hunter WIlds опубликовали письмо от режиссера игры, а также подробное описание предстоящего обновления игры, получившего номер 1.021. В игру будут внесены значительные изменения в эндгейме, а также добавлены новые монстры и талисманы. На сладкое будет улучшена оптимизация и баланс оружия.
Попутно режиссер игры поблагодарил игроков за терпение и извинился за долгое ожидание упомянутого обновления
Здравствуйте, охотники! Это Юя Токуда, режиссер Monster Hunter Wilds. Большое спасибо за то, что играете в Monster Hunter Wilds.
Большое спасибо также всем охотникам, которые поделились своими отзывами и пожеланиями. Вся команда разработчиков внимательно анализирует ваши отзывы и усердно работает над реализацией улучшений и исправлений.
Мы приносим извинения за время, которое потребовалось для внедрения некоторых улучшений, но мы хотим предложить вам более приятный и увлекательный игровой опыт, поэтому очень ценим ваше терпение. Как мы уже сообщали ранее, обновление 1.021 планируется выпустить в среду, 13 августа.
Обновление будет включать в себя расширенный контент для финальной части игры, изменения в балансе оружия, а также другие изменения и улучшения.
— Юя Токуда, режиссер Monster Hunter Wilds
С подробностями грядущего обновления для Monster Hunter Wilds можно ознакомиться по этой ссылке. Также стоит отметить, что план развития игры носит долгосрочный характер, а значит, в будущем фанатов ждут новые улучшения.
Да какой контент, тонна косметики, позорники, нужно много новых монстров и пару карт хотябы, а так же нормальную сложность игры как раньше. Они уже прямым тектом не стесняясь говорят что они делают игру не для фанатов, а для каких то новых игроков, надо делать так как вы умеете, а не для всех, это самая худшая практика, у вас не зельда, в которой сложности просто нет и там игра крута другим и заходит всем подряд. От монхана ждут монхана а не цирка, в который вы превратили игру, кроме косметики нихера нет.
сразу апнуть сложность сложно было? там нечего было делать))
Да да да верим нет так что я приказываю сжечь этот мусор и чтоб все про нее забыли Аминь