Разработчики Monster Hunter Wilds извинились перед игроками и пообещали много нового контента

Monster Hunter Wilds оказалась огромным успехом, разойдясь в десять миллионов копий. Тем не менее, игроки не раз сетовали на некоторые аспекты игры, а часть из них явно требовала доработки. И вот, спустя месяцы ожидания, творение Capcom наконец-то получит долгожданное обновление.

Создатели Monster Hunter WIlds опубликовали письмо от режиссера игры, а также подробное описание предстоящего обновления игры, получившего номер 1.021. В игру будут внесены значительные изменения в эндгейме, а также добавлены новые монстры и талисманы. На сладкое будет улучшена оптимизация и баланс оружия.

Попутно режиссер игры поблагодарил игроков за терпение и извинился за долгое ожидание упомянутого обновления

Здравствуйте, охотники! Это Юя Токуда, режиссер Monster Hunter Wilds. Большое спасибо за то, что играете в Monster Hunter Wilds.



Большое спасибо также всем охотникам, которые поделились своими отзывами и пожеланиями. Вся команда разработчиков внимательно анализирует ваши отзывы и усердно работает над реализацией улучшений и исправлений.



Мы приносим извинения за время, которое потребовалось для внедрения некоторых улучшений, но мы хотим предложить вам более приятный и увлекательный игровой опыт, поэтому очень ценим ваше терпение. Как мы уже сообщали ранее, обновление 1.021 планируется выпустить в среду, 13 августа.



Обновление будет включать в себя расширенный контент для финальной части игры, изменения в балансе оружия, а также другие изменения и улучшения.

— Юя Токуда, режиссер Monster Hunter Wilds

С подробностями грядущего обновления для Monster Hunter Wilds можно ознакомиться по этой ссылке. Также стоит отметить, что план развития игры носит долгосрочный характер, а значит, в будущем фанатов ждут новые улучшения.