Разработчики Monster Hunter Wilds не планируют осадные задания в эндгейме

Monster Hunter Wilds от Capcom выйдет менее чем через две недели, и фанаты с нетерпением ждут всего, что она может предложить, особенно в эндгейме. Однако для тех, кто ожидает рейдового задания в стиле осады, такого как Сафи'джиива или Кулве Тарот из Monster Hunter World, в настоящее время планов на то же самое нет.

В разговоре с MP1st продюсер Рёзо Цудзимото и директор Юя Токуда сказали:

В настоящее время для Monster Hunters Wilds общий игровой процесс запланирован для многопользовательской игры на четырех игроков. Как и в Monster Hunter World, где был Kulve Taroth, рейд на 16 игроков, у нас сейчас нет ничего подобного, запланированного для эндгейма Monster Hunter Wilds.

Что касается того, было ли это связано с техническими причинами, они ответили:

Так же как и в Monster Hunter World, рейдовый квест не был доступен в игре, он был добавлен в качестве обновления после запуска игры. Как и в Monster Hunter World, мы хотим, чтобы пользователи Monster Hunter Wilds сначала привыкали к игровому процессу и наслаждались им, а затем переходили к более сложной части, более приятному контенту после того, как они закончат.



Так что в самой игре, когда мы ее запускаем, у нас нет планов на рейдовые квесты. Это похоже на то, как мы запускали Monster Hunter World. Мы намеренно не добавляли его в игру, и в этом нет технической причины.

Это не обязательно означает, что команда разработчиков никогда не добавит что-то подобное — просто это отсутствует на запуске и в настоящее время не планируется. Однако планы всегда могут измениться.

Monster Hunter Wilds выходит 28 февраля на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.