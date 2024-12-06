Разработчики Monster Hunter Wilds пообещали решить проблемы с производительностью на релизе

Многим игрокам понравился геймплей бета-версии, но всё же разработчикам не удалось избежать проблем. Сообщество жаловалось на низкую производительность и разочаровывающую графику на всех платформах.

Геймдиректор Юя Токуда подтвердил, что Monster Hunter Wilds уже работает и выглядит лучше, чем то, что выкатили в бета-версии. Разработчик Capcom подчеркнул, что Monster Hunter Wilds стремится к 30 FPS в режиме разрешения на PlayStation 5. Однако производительность во время недавних тестов оставляла желать лучшего, а качество графики в режиме производительности было низким. Некоторые элементы, такие как перья, выделялись пикселями и неровными краями, но это будет исправлено в полной версии.

Команда извиняется и выражает сожаление, что игрокам пришлось погрузиться в Monster Hunter Wilds в таком состоянии.

Официально Monster Hunter Wilds выходит 28 февраля 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.