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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.7 73 оценки

Разработчики Monster Hunter Wilds пообещали решить проблемы с производительностью на релизе

KoRnEr
Новости

Многим игрокам понравился геймплей бета-версии, но всё же разработчикам не удалось избежать проблем. Сообщество жаловалось на низкую производительность и разочаровывающую графику на всех платформах.

Геймдиректор Юя Токуда подтвердил, что Monster Hunter Wilds уже работает и выглядит лучше, чем то, что выкатили в бета-версии. Разработчик Capcom подчеркнул, что Monster Hunter Wilds стремится к 30 FPS в режиме разрешения на PlayStation 5. Однако производительность во время недавних тестов оставляла желать лучшего, а качество графики в режиме производительности было низким. Некоторые элементы, такие как перья, выделялись пикселями и неровными краями, но это будет исправлено в полной версии.

Команда извиняется и выражает сожаление, что игрокам пришлось погрузиться в Monster Hunter Wilds в таком состоянии.

Официально Monster Hunter Wilds выходит 28 февраля 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
jax baron

вообще добьют а вообще надо тупо снять дюневу

2
DezkQ

Где те крикуны, плясуны, которые орали и били себя пяткой в грудь что на консолях больше не будет 30 фпс ? ) А тут они АЖ стремятся к 30 )))

1
-zotik-

На 5й в бете у меня 60 было) этотна пк проблемы были

-2
DezkQ -zotik-
Capcom подчеркнул, что Monster Hunter Wilds стремится к 30 FPS в режиме разрешения на PlayStation 5.
0
-zotik- DezkQ

Но если почитать тут новости о бете, коментарии будут другие)

-2
Max Rolens

А проблему с маленькими сиськами ? Решите ? То на в бете их невозможно было больше сделать

-1
Raphtallia

Модами поправят.

-2
SnobbishGhost

Не в ту игру ты зашёл паря, иди от сюда и не позорься

0
Trezvopoy SnobbishGhost

Поддерживаю лайком

0
DocileGisselle

На релизе такая же ситуация будет как и с другими играми на релизе - Плохая Оптимизация.

-1