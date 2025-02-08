Разработчики Monster Hunter Wilds рады, что игроки полюбили баги с текстурами

Второе бета-тестирование Monster Hunter Wilds стартовало, добавив новых монстров, но без достаточного тестирования со стороны разработчиков. В игре снова появились знакомые баги — и фанаты этому рады. Из-за проблем с загрузкой текстур некоторые игроки видят «оригами-монстров» — низкополигональные версии существ, которые стали мемом и даже породили фан-арт и моды. Разработчики в курсе, что это один из фетишей данного комьюнити.
«Было приятно видеть, что люди с юмором отнеслись к данным багам», — говорит арт-директор Канаме Фуджиока. Продюсер Рёдзо Цудзимото добавил, что для полного опыта лучше играть на ПК с рекомендованными характеристиками, но признал, что баги стали частью веселья.
После оптимизации Capcom снизила системные требования, но Monster Hunter Wilds всё ещё остается требовательной игрой на этапе беты. Полная версия покажет, насколько хорошо игра оптимизирована под разные системы.
то есть вместо исправления косяков, они такие, ну ок, пусть будет фичей. браво. нет слов. и это вместо того, чтобы нормально оптимизировать игру, конечно, баги стали частью веселья. для полного опыта играйте на топовом железе, а если нет, то любуйтесь на оригами. ну да, а потом удивляемся, почему игры выходят сырыми. главное, что комьюнити довольно. фан-арт, моды. красота.
Ты ид*от!!!
обожаю)
Говорят в Японии жуткая нехватка программистов, судя по качеству их игр, это заметно
была орда - куда делись?
Ввиду блокировки Дискорда на территории РФ - мною принято решение создать телеграм-канал
Присоединяйтесь! Буду рад вас всех там видеть
https://t.me/MirasGames777 // Мирас Адилов
да из нормальной серии игры - превратили в альфа высрань
Какой графоний... какой кайф ( я садомаза )
Подобные баги когда медленный диск или не хватает памяти .
Моделька грузит дальний LOD , а потом более детализированные.
Если нету памяти , то более детализированные не грузятся.
Проблема ПК рынка, что много клоунов с 8 гигами памятью, которые ставят Ультра графику.
а потом бегут ныть, что у них ничего не работает. // Александр Дельтазавр
ссд и не м2 а намного лучше - ставил на средних - получал так же - так что точно н в пк дело.
Другими словами, разрабы рады, что игроки такие дебилы, ещё и с чувством юмора 10клашек.
Жрать кал это фетиш тех кто любит Monster Hunter - я перефразировал суть поста, не благодарите.