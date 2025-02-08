Разработчики Monster Hunter Wilds рады, что игроки полюбили баги с текстурами

Второе бета-тестирование Monster Hunter Wilds стартовало, добавив новых монстров, но без достаточного тестирования со стороны разработчиков. В игре снова появились знакомые баги — и фанаты этому рады. Из-за проблем с загрузкой текстур некоторые игроки видят «оригами-монстров» — низкополигональные версии существ, которые стали мемом и даже породили фан-арт и моды. Разработчики в курсе, что это один из фетишей данного комьюнити.

«Было приятно видеть, что люди с юмором отнеслись к данным багам», — говорит арт-директор Канаме Фуджиока. Продюсер Рёдзо Цудзимото добавил, что для полного опыта лучше играть на ПК с рекомендованными характеристиками, но признал, что баги стали частью веселья.

После оптимизации Capcom снизила системные требования, но Monster Hunter Wilds всё ещё остается требовательной игрой на этапе беты. Полная версия покажет, насколько хорошо игра оптимизирована под разные системы.