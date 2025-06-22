Sony не удержала секрет: Title Update 2 для Monster Hunter Wilds выйдет 30 июня

Похоже, сайт PlayStation преждевременно раскрыл ключевые детали второго крупного обновления Title Update 2 для Monster Hunter Wilds. Согласно утечке, апдейт станет доступен уже 30 июня, а его официальная презентация ожидается лишь на Capcom Spotlight 27 июня в 01:00 по московскому времени.

Title Update 2 призван вдохнуть новую жизнь в проект, стремительно теряющий активную аудиторию после запуска. Игру критикуют за контентную скудность и технические проблемы, и грядущее обновление может изменить ситуацию.

Согласно опубликованным данным, апдейт принесёт новых монстров, включая любимцев фанатов — Лагиакруса и Архи-Закалённую Ут Дуну. Последняя станет особенно сложным испытанием, а победа над ней откроет доступ к уникальной вариации сета брони гамма.

Игроков также ждут многослойное оружие, которое позволит менять внешний вид экипировки без изменения её характеристик и эффектов, а также дополнительные ивенты, квесты и эксклюзивные косметические предметы — часть из которых будет доступна за отдельную плату.