Sony не удержала секрет: Title Update 2 для Monster Hunter Wilds выйдет 30 июня

Похоже, сайт PlayStation преждевременно раскрыл ключевые детали второго крупного обновления Title Update 2 для Monster Hunter Wilds. Согласно утечке, апдейт станет доступен уже 30 июня, а его официальная презентация ожидается лишь на Capcom Spotlight 27 июня в 01:00 по московскому времени.
Title Update 2 призван вдохнуть новую жизнь в проект, стремительно теряющий активную аудиторию после запуска. Игру критикуют за контентную скудность и технические проблемы, и грядущее обновление может изменить ситуацию.
Согласно опубликованным данным, апдейт принесёт новых монстров, включая любимцев фанатов — Лагиакруса и Архи-Закалённую Ут Дуну. Последняя станет особенно сложным испытанием, а победа над ней откроет доступ к уникальной вариации сета брони гамма.
Игроков также ждут многослойное оружие, которое позволит менять внешний вид экипировки без изменения её характеристик и эффектов, а также дополнительные ивенты, квесты и эксклюзивные косметические предметы — часть из которых будет доступна за отдельную плату.
Они и не хотели удерживать это в секрете. У людей интерес к игре постепенно пропадает и нужно его как - то подогревать.
Это ничем не поможет. Так как добавление 1 монстра не может заполнить дыру (отсутствие контента) не исправит сложность игры с легкой до хардкорной, не исправит эндгейм который сломан на стадии идеи и множественные другие проблемы, делающие вилд худшей игрой серии.
Сколько смотрю эти их апдейты во всех современных частях, такой позор, тонна косметики это самая худшая поддержка игр - косметика, она не влияет ни на что мало того она эстетически не красива и не подходит под сетинг игры, зато добавить за раз 5 - 10 монстров + 1 карту вот это проблема конечно. Лодыри.