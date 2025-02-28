Состоялся релиз Monster Hunter Wilds - онлайн в Steam перешагнул отметку 675 тысяч игроков

Новая часть популярной серии Monster Hunter, под названием Monster Hunter Wilds, теперь доступна на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Игра быстро завоевала популярность: уже через 30 минут после релиза в Steam количество игроков превысило 675 тысяч.

Monster Hunter Wilds предлагает самостоятельную сюжетную линию, что делает её отличным стартом для новичков. Игроки отправляются в мир, полный опасных существ, чтобы раскрыть тайну региона Запретные земли, где главный герой сталкивается с «Белым Призраком» — мифическим существом, а также загадочными Хранителями.

Хотя до выхода игра получила положительные отзывы, некоторые критики отмечают, что Capcom упростила систему игры для более широкой аудитории. В то же время другие считают эти изменения положительными, утверждая, что упрощения сделали игру более доступной, не снижая её качества.