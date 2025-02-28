Состоялся релиз Monster Hunter Wilds - онлайн в Steam перешагнул отметку 675 тысяч игроков

Новая часть популярной серии Monster Hunter, под названием Monster Hunter Wilds, теперь доступна на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Игра быстро завоевала популярность: уже через 30 минут после релиза в Steam количество игроков превысило 675 тысяч.
Monster Hunter Wilds предлагает самостоятельную сюжетную линию, что делает её отличным стартом для новичков. Игроки отправляются в мир, полный опасных существ, чтобы раскрыть тайну региона Запретные земли, где главный герой сталкивается с «Белым Призраком» — мифическим существом, а также загадочными Хранителями.
Хотя до выхода игра получила положительные отзывы, некоторые критики отмечают, что Capcom упростила систему игры для более широкой аудитории. В то же время другие считают эти изменения положительными, утверждая, что упрощения сделали игру более доступной, не снижая её качества.
Уже за 900к)) правда отзывы смешанные уже.. негатива ого-го... Но возможно разрабы в будущих обновах всё исправят и будет всё ок!)
Утром запустил перед работой, бонусов накидали) и перенес перса из беты, за что спасибо им
Я вот бету пропустил, так что, персонажа придётся с нуля собирать, надо будет глянуть пресеты красивые.
А в зеленом магазине будет? Или там денува?
Играть в пиратку мх, лолкек
Чебурек
Грустн
А как ещё понять хочешь ты покупать или нет. 2ч в Стиме слишком мало
У тех у кого не запускается. Просто перекачайте
Производительность лучше стала в релизной версии или текстуры высоко разрешения все еще опускают ФПС в 2 раза? Интересно, можно палико вернуть его оригинальную озвучку, а то как-то не привычно, что они говорят.
Я играю на топов пк. Так что у меня все норм, но есть странные статеры, редко, а так не вижу разницы.
В демки у них убита оптимизация текстур, разницы почти нет по скринам, разве что, некоторые мелочи лучше, вроде верёвок и т.д., но ФПС падает ощутимо, снизив эту одну настройку игра летает без DLSS, ещё туман тоже жрет, хотя разницы не заметно в плане картинки.
топ ПК это карта 5090?
Там и на 4070Ti в 4К с DLSS будет в районе 70 ФПС.
Завтра можно заценить. Как раз ещё надо присмотреть пресет гламурного ГГ. Кто писал там, что онлайн будет 200к, а он все рекорды побил для MH.
Азиаты любят охоту на монстров ))
Та и онлайн уже:
На самом деле, там не только японцы, очень много европейцев. Так уж вышло, что Capcom сделали лучшую игру про гринд ради гринда.
Лучше и не скажешь. Я до мх ворлд не любил гриндить. А тут это даже весело
Ну все, капком перешагнет миллион в стиме наконец то
геймплейно такая же дичь как и Монстер Хантер Ворлд, где тупо миссии нужно просто бегать и херачить по пол часа какого-то очередного динозавра непонятно зачем?
нет. тут открытый мир. монстров упростили. а что ты хотел игры в которой сама суть охота на монстров???
А зачем, например, народ в CS одни и те же карты по 100500 раз переигрывает. Нравится процесс, вот и зависают.
Ну полчаса по началу. Потом в среднем до 10. А если разберешься в игре и пары минут хватит. У меня знакомый который фармил короны для ачивки. Вообще на обычных монстров по полтопы минуты тратил, а на елденов на минут пять.
У меня было и 50 не хватало))
В отличии от Black Myth не они.
Судя по региональному времени, это китайцы и азиаты в целом делают MH такую кассу.