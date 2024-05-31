Создатели Monster Hunter Wilds раскрыли подробности о новых монстрах и помощниках из последнего трейлера

Несмотря на то, что новый геймплейный трейлер Monster Hunter Wilds - это всегда хорошо, Capcom начала раскрывать больше информации о предстоящей экшен-RPG до ее выхода в 2025 году. В новом сообщении в PlayStation Blog было рассказано о новой локации Ветреные равнины и изменениях в экосистеме. А как насчет новых крупных монстров?
О двух из них, показанных в трейлере, - Дошагуме, клыкастом звере, и Чатакабре, амфибии, - появились дополнительные подробности, и каждый из них представляет собой уникальную проблему. Первый - «очень территориальный», с «широким ареалом обитания» и «очень агрессивным» поведением. Игроки будут сталкиваться с большими стаями этих животных, так что разделение их на группы - ключевой момент. Чатакабра атакует языком, а клейкая слюна позволяет ей укреплять передние лапы рудой и другими материалами.
Среди травоядных - Цератонот, самцы которого защищают самок, используя рога для ловли молний и рассеивания их в землю. Об этом стоит помнить во время грозы, особенно если вы окажетесь слишком близко к стае. Дальтидон - виверна, которая меняет место обитания в зависимости от погоды. Будьте осторожны, провоцируя ее, ведь ее твердая голова - опасное оружие.
Новый маунт игрока - Сейкрет - автоматически направляет вас в указанные места. Как и в Monster Hunter Rise, он может восстанавливать силы, собирать материалы и затачивать оружие. Однако он может нести для вас и второе оружие, позволяя менять его, не возвращаясь в лагерь.
Monster Hunter Wilds выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и PC в следующем году.
Надеюсь в новой части будет больше огромных монстров, в том числе вернутся из 2-4, ну и конечно Кулве Тарот.
Надеюсь, что кульве тарот нет, а вот монстры типа Даламадура и братьев Аки и Уки вернутся.
Чем плох Кулве, большой моб с которым достаточно красивый бой, одна его броня с архи закаленной версии круче большинства броней в других частях. На счёт Даламадура, он все же огромный, геймплей с ним нужно менять.
Кульве в ворлде была ивентовой, так то почему бы и нет